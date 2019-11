CEO de VW: "Sería un retroceso no cumplir con el Pacto Fiscal"

Volkswagen tiene en ejecución una inversión de u$s650 millones para la producción de un nuevo modelo en la planta bonaerense de General Pacheco. “Nuestra inversión no está atada al Pacto fiscal, pero queremos que se cumpla con lo firmado”, aclaró el ejecutivo alemán.

Owsianski se refirió a otros temas del sector automotor.

Periodista: Se especula con que un aumento de la brecha entre el dólar oficial y el blue podría aumentar las ventas de 0 km, como en 2013.

Thomas Owsianski: Es posible. Especialmente en la alta gama. La brecha cambiaria no es buena para el país, pero podría tener ese impacto en el sector. De todas formas, hay que esperar para ver las medidas que toma el próximo Gobierno.

P.: En Alemania se va a dejar de producir la pickup Amarok, la misma que se produce en el país. ¿Se podría abastecer desde la Argentina al mercado europeo?

T.O.: Estamos analizando ese tema. No hay una decisión al respecto, pero es una posibilidad.

P.: Brasil está devaluando y eso es malo para la Argentina, que exporta la mayor parte de sus autos a ese país. Se pierde competitividad. ¿Es un tema que preocupa?

T.O.: El tema de la competitividad argentina es un problema permanente. Tenemos una presión fiscal de más del 50% y eso hace que no seamos competitivos. Hay impuestos a la exportación. Debe ser el único país que pone impuesto para exportar. Las exportaciones ayudan al país. Lo que sucede en Brasil, por ahora, no es un tema de agenda.

P.: Este año se venderán 430.000 vehículos y se espera un número similar para 2020. La diferencia es que este año había miles de 0 km en stock y eso no sucederá el año próximo. ¿Se terminarán las bonificaciones?

T.O.: No hay mercado sin bonificaciones. Los modelos que tienen problema de stock necesitan bonificaciones. Un coche no es como el vino: no mejora con los años.

P.: ¿Conviene comprar ahora un auto o es mejor esperar?

T.O.: Conviene comprar ahora.