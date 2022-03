Cerúndolo, en semis: “Todavía no caigo”

“Todavía no caigo. Estoy medio perdido... Yo quería seguir jugando, quería ganar el partido completo. No sé ni por qué se retiró”, comentó el argentino a ESPN apenas terminó el encuentro. No sabía lo de las ampollas. “Dijo algo, pero no le entendí nada. No sé si era por una pierna. Se fue tan rápido que no entendí. Todavía no caigo”, reveló, un poco divertido, la situación final. Y habló de la circunstancia: “Fue muy extraño, porque quería jugar. Estaba preparado para un buen resultado. Creo que mi juego se adapta bien a las canchas duras y estoy con mucha confianza”, apuntó. Y retribuyó a un grupo de hinchas compatriotas en el estadio: “Muchas gracias a todos los argentinos que vinieron acá hoy. Espero que el viernes me acompañen y seguir disfrutando de esta locura”.

Es la primera participación del mayor de los Cerúndolo en el certamen en un Masters 1000. Está acompañado por su entrenador, Kevin Konfederak; su preparador físico, Mariano Gaute, y su manager, Mariano Ink. “Jugar en Miami es diferente, es como jugar en la Argentina. Eso me permite dar lo mejor dentro de la cancha. En ningún otro lado, excepto en mi país, me siento como acá, como en casa”, expresó Cerúndolo, quien aún quiere seguir soñando.