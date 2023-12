Chaco: anuncian aumento del 34,6% en tarifas eléctricas

Asimismo, advirtió que el aumento “no cubre la totalidad de las necesidades de Secheep” y que “se debió haber anunciado después de la audiencia pública de febrero”. En paralelo, denunció que “no encontró la empresa que le hubiera gustado encontrar”. “Hoy por hoy no tenemos un solo medidor, si se les quema no podemos reponerlo. No hay fábricas en el país que produzcan medidores, lo que complica la situación ya que debemos pagar en dólares y Secheep no puede pagar en dólares”, apuntó.