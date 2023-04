Chaco limita el uso de celular en cárceles

La nueva ley -la 3797-J, sancionada el pasado miércoles por mayoría- fue impulsada por el diputado radical Livio Gutiérrez.

“Se está asegurando sobre todo el derecho de la gente que trabaja, que está afuera, que no comete delitos; lo que pretendemos es que no sean estafados desde las cárceles, que no sean violentados, que no se revivan cuestiones delictuales que sufrieron las familias a través de las redes sociales desde las cárceles de Chaco”, aseguró Gutiérrez.

La iniciativa “limita” el uso de celulares y de internet en los establecimientos de detención, y promueve además la instalación de teléfonos públicos para asegurar el derecho a la comunicación de los internos, con un mensaje pregrabado al inicio de cada llamado para informar sobre el establecimiento del que proviene.

“No creo que esta ley conculque derechos constitucionales, más bien creo que va a proteger a la gente buena que está todo el día trabajando y está expuesta a demasiados delitos”, enfatizó Gutiérrez.

El proyecto de ley generó un extenso debate en el recinto. En ese marco, la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, resaltó que si bien existen protocolos implementados por el Ejecutivo que conduce el peronista Jorge Capitanich, es clara la falta de controles “exhaustivos” para que la telefonía celular y la red de internet dentro de las unidades penitenciarias dejen de ser utilizadas con fines delictivos.