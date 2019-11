Charlas de quincho

QUINCHOS-04.jpg

Mucha preocupación en la Abadía por el golpe que se daba como un hecho, a pesar del llamado de a elecciones de Evo Morales y comentarios entre las mesas que llevaban, en todos los casos, nombres de mujeres de la historia local. La principal era Eva Perón y le siguieron en importancia Alicia Moreau y Mercedes Sosa. Por allí se ubicaron Luana Volnovich, el intendente electo de Pilar, Federico de Achaval; Rosana Bertone, Sergio Uñac, Daniel Arroyo o Carlos Tomada. Fue allí donde se recibió primero la noticia sobre la aceleración de los hechos en Bolivia. Hubo agenda de conversación puramente internacional entre las mesas y por supuesto que, aunque no estaba allí, Felipe Solá estuvo en medio de casi todas las conversaciones. Ayer el grupo Puebla terminó las sesiones con un comunicado en el que se condenó el golpe de Estado en Bolivia. Fuera de ese documento que también abordó otros temas que tenía el debate el progresismo latinoamericano, los razonamientos sobre lo que estaba sucediendo en el Gobierno de Evo excedieron los comentarios formales que se hacían públicos. Por ejemplo, hubo quien se preguntó si Evo hubiera convocado a elecciones en el caso que las Fuerzas Armadas no le quitaran el apoyo. Esa duda se basaba en las declaraciones que el ahora expresidente de Bolivia había hecho cuando se proclamó ganador de la elección, avisando que no necesitaría una nueva ronda electoral y pidiendo a los bolivianos que salieran a defender los bloques en la calle. Todos esos razonamientos quedaron tapados en Buenos Aires bajó la renuncia de Evo y las posteriores declaraciones de condena al golpe.

Aunque en el costado e, incluso, más atrás de la única mujer del grupo, Noé Ruiz (modelos), Ramón Ayala, de Uatre, logró encaramarse al multitudinario palco con el que “los gordos” recibieron a Alberto Fernandez en la sede de la CGT. No le fue tan mal, sobre todo considerando que su antecesor, Gerónimo “Momo” Venegas, fue casi el único sindicalista que desde el vamos adhirió al proyecto de Macri e incorporó a su partido Fe, a Cambiemos. No solo eso, también fue soporte de la gobernadora María Eugenia Vidal durante toda la campaña de 2015, y hasta mediados de 2017 cuando falleció dejándole a Ayala la herencia del gremio y del partido que seguramente ahora le va a costar reposicionar. Es probable, de todos modos, que le será mucho más trabajosa la interna con sus pares sindicalistas para reacomodarse a los nuevos aires “justicialistas”. Otra perlita fue posterior, ante una consulta al ex titular de la entidad gremial, pero aún poderoso, Hugo Moyano, que aseguró (no quedó claro si fue a modo de chanza), que “no manejo; ni registro tengo”, lo que de ser cierto, sería bastante llamativo para un jefe de camioneros.

QUIENCHOS-04.jpg Condecoración. María Victoria Alcaraz habló ante los invitados en el Salón San Jorge del palacio presidencial en Moscú.

Sorpresa mayúscula la de la María Victoria Alcaraz, la activa directora del teatro Colón, cuando se enteró que nada menos que el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, había decidido condecorarla. El hecho tuvo lugar la semana pasada y fueron muchas las especulaciones sobre el particular, incluyendo la obviedad de que Rusia es, justamente, uno de los países con más desarrollo artístico, especialmente en música y ballet, rumbos a los que Alcaraz le presta particular atención. El motivo determinante, sin embargo, tuvo que ver algo que sucedió hace casi un año, cuando se realizó en Buenos Aires la Cumbre del G20. En aquel momento el Colón se transformó en uno de los principales polos de atención de las misiones oficiales, incluyendo la fantástica velada con que se agasajó en el conocido teatro, a las delegaciones de todos los países, encabezadas por sus mandatarios, y Putin no fue la excepción.

QUINCHOS-03.JPG La directora general del Colón, fue condecorada por Vladímir Putin en el Kremlin.

Grande sería su sorpresa, sin embargo, cuando fue recibido por una sonriente Alcaraz hablando en perfecto ruso, lo que impactó tanto al ruso que ahora quiso devolver la atención. Y lo hizo en medio de una espectacular ceremonia en el Salon San Jorge, del Kremlin, en medio de la celebración del Día de la Unidad Nacional en Rusia donde Putin condecoró a Alcaraz con la Orden de la Amistad. La directora general del Colón agradeció y arrancó tres veces aplausos de los mil invitados a esa ceremonia. Entre otras cosas le agradeció desde Moscú a Horacio Rodríguez Larreta por haberla convocado para dirigir ese emblema mundial que es el Colon y por la vocación de relacionar a Buenos Aires con el mundo. Alcaraz También recordó a sus abuelos rusos y a su madre por transmitirle la cultura rusa y hasta el disfrute gastronómico de un plato de borsch, los varenikes, blinis o un pedazo de pan con manteca y arenques, como les confesó a los presentes en el Kremlin.

No fueron pocos los problemas que tuvieron que afrontar los miles de entusiastas hinchas de Colón de Santa Fe, para llegar a Asunción para ver jugar a su equipo, apelando a todos los medios de locomoción. Pero, los que fueron por vía terrestre, además de las terribles colas que debieron soportar en la Aduana entre ambos países, debieron recorrer muchos kilómetros, en algunos casos, casi a paso de hombre. Es que la ruta nacional 11, por Santa Fe, tiene varios cientos de kilómetros de solo 2 manos con mucho tránsito pesado, lo que además de riesgosa, la hace muy pesada. Mientras tanto, del lado de Corrientes, la Nacional 12 que une en línea recta con Paraguay, hace más de 2 años que tiene un provisorio puente Bailey, por el que solo puede pasar un auto por vez, ya que la obra sobre el río Corrientes sigue sin ser terminada.

Quinchos3.jpg Transición .Alberto Padoán (director saliente) y Daniel Nasini quien asumirá a fin de mes en la poderosa Bolsa de Comercio de Rosario.

Fue uno de los rumores que más corrió en Rosario, durante el agasajo de fin de año que la Bolsa de Comercio de Rosario le hizo a los periodistas. Allí, frente a Alberto Padoán que dejará el cargo en un par de semanas, y Daniel Nasini que se hará cargo de la entidad a fines de noviembre, las consultas estuvieron a la orden del día. Sin embargo, la nueva transformación del organigrama de ministerios que podría llevar a la cartera que ahora ocupa Dante Sica, en “Producción y agro”, desapareciendo así el Ministerio de Agricultura, levantó polvareda. Mucho más cuando se dice que el que suena para estar al frente es el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, un joven abogado del área metropolitana muy alejado de los problemas y exigencias de un área tan compleja como la de agroindustria. “Otra vez furgón de cola, a pesar de que somos los que más aportamos”, se quejaba un empresario ante la posibilidad. También se supo allí que el nuevo banco que está armando la Bolsa con tres de las más importantes compañías de seguro locales, “ya está casi listo”, reconoció una fuente que no descartó que, de todos modos, se espere un poco a que se defina algo más la economía con la nueva administración, antes de que comience a funcionar efectivamente.

La presentación del nuevo Censo Agropecuario, después de 17 años sin datos, también dio lugar a varias comentarios e informaciones. Por un lado, fue el propio Jorge Todesca, titular aún del ente, quién informó que el Poder Ejecutivo presentará un Proyecto de Ley de Estadísticas, que permitirá mejorar el trabajo del Instituto y su estabilidad. Por su parte, un bastante más distendido, Hernán Lacunza (Hacienda) que acompañó a Todesca durante toda la presentación, además del reconocer públicamente el trabajo realizado, señaló que (en otros momentos) “hubo un voto de censura del FMI sobre los datos del INDEC”, situación que en la actualidad estaría totalmente superada por el profesionalismo que recuperó el Instituto. El microcine se colmó para el acto, pero ni estuvieron todos los que se suponía concurrirían a la presentación, y otros no se sabía muy bien porque estaban allí….

QUINCHOS-01.jpg INDEC. Miguel Etchevehere, Hernán Lacunza y Jorge Todesca en la presentación del primer censo agropecuario que se realiza en 17 años.

Del 5 al 10 de noviembre, 34 empresas de Buenos Aires, Salta, Tucuman, Jujuy, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y San Juan viajaron a China International Import Expo (CIIE), una exposición multisectorial organizada por el Ministerio de Comercio de China para expandir relaciones comerciales con exportadores de todo el mundo. Las empresas que viajaron son exportadoras de vinos, granos, alimentos industrializados, mieles y productos pesqueros, entre otros. La participación en esta feria es importante para el mercado argentino porque representa un acceso potencial a más de 1.000 millones de consumidores. En la edición del año pasado, se cotizaron más de 120 pedidos por un total de u$s6 millones.

QUINCHOS-02.jpg Vernissage. El arquitecto Javier Iturrioz con el artista Xavo (Javier Baliña), en el vernissage que protagonizó este último.

“Entre Líneas”, es el título de la muestra que en esta oportunidad el artista visual y exgalerista Xavo (Javier Baliña), exhibe en Sileo Gallery de recoleta. Su obra generó gran curiosidad entre los observadores quienes participaron tratando de desentrañar un mensaje solapado, o semioculto ya que el artista juega con el misterio al esconder palabras y/o frases dentro de esas piezas artísticas, lo cual maravilló a la concurrencia. Entre la convocatoria al vernissage, se encontraban Mariana Virasoro, los arquitectos Pío Romero Carranza y Javier Iturrioz (quien destacó particularmente la calidad de la obra de Xavo titulada “Eterna Utopía”), los gemelos José y Carlos Ma. Guillén quienes comentaban los eventos que ya tienen previstos para fin de año en su espacio de Tortugas, “Chapete” César Lacroze, Marina F. Llorente de White, Lucas Beccar Varela, Mónica Freixas, el empresario gastronómico “Tommy” Perlberger quien (junto con su mujer) adquirió un díptico de entre las obras expuestas, el fotógrafo Claudio Larrea, las artistas plásticas Alejandra Padilla y Ana Zorraquín, Pablo Bagnasco,la productora Eleana Pardini “Puppe” Mandl recién llegada de Europa quien con su gran conocimiento de las artes plásticas, destacó el crecimiento artístico de Baliña. También lo acompañaron Elena Lynch y sus hijas --María y Jacinta Grondona--(esta última también artista acompañada por su marido Emilio van Peborgh), Patricia Saiz Miramón -Pta. de la Asoc.Amigos del Museo José Hernández--, Mónica Poggio, Daniel Miranda, Marion Eppinger y la PR. Ana Lorenzutti.

Vamos a terminar con otro chiste de la línea fuerte, de esos que nos reclaman nuestros lectores.

Dos borrachos están sentados en el banco de una plaza, y uno le dice al otro:

-¿Sabés una cosa? Cuando a los 30 años yo tenía una erección, ni con las dos manos podía bajarla.

-Ajá -le responde el otro, con poco interés.

-Pero, a los 40, ya podía bajar una erección 10 grados si hacía mucha fuerza.

-Ajá.

-Ya a los 50 --sigue el primer borracho--, podía bajarla 20 grados sin hacer ningún esfuerzo. Y ahora, que estoy por cumplir 60, si tengo una erección la puedo bajar 50 grados y con una sola mano.

-¿Pero qué es lo que me querés decir? --le pregunta entonces su compañero.

-Bueno, es que me pregunto cuánto más forzudo me voy a volver mientras siga cumpliendo años.