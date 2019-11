Charlas de quincho

La renovación legislativa en Diputados traerá atada una cuestión no menor: más del 50% no tiene experiencia sobre el funcionamiento del Congreso. De allí la importancia de la jornada que realizó la Cámara baja el miércoles pasado, con ayuda clave del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para orientar a los recién llegados. El convite tuvo un orador de lujo, el experimentado radical Raúl Baglini -su famoso teorema “el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder” es un clásico argentino-, quien recomendó cuestiones básicas que muchos olvidan. Llevarse bien con el presidente de la Cámara; tener buen vínculo con el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda; y priorizar relaciones con los pares y los acuerdos para darle fortaleza a los proyectos propios fueron algunas recomendaciones que dio Baglini. Yapa: a la hora de pujar por fondos para las provincias, visitar una oficina chica del Ministerio de Hacienda que está escondida en un rincón, que se llama Oficina Nacional de Presupuesto. Golpear esa puerta evitaría, en muchos casos, esfuerzos descomunales que terminan casi siempre en broncas y fracasos.

No se pudo evitar en quinchos con presencia de empresarios hablar de la caja propia de cada uno de ellos y por lo tanto describir la brutal caída del consumo masivo, que en septiembre pasado mostró un nuevo indicador negativo con un descenso interanual del 9,4 %, lo que está provocando fuertes cimbronazos en los balances de las compañías de la categoría. En los primeros nueve meses Arcor registró una pérdida $2.160 millones, en tanto Molinos mostró un rojo de $1.356 millones y Mastellone tuvo un saldo negativo de $2.449 millones. Mientras tanto, Unilever tuvo que cerrar una planta en la Rioja y Mondelez (ex-Kraft Foods) está transitando esta semana una serie de audiencias en el ministerio de Trabajo con la modalidad de procedimiento de crisis. Ahora trascendió que la francesa Danone está padeciendo, en el sector de agua y lácteos, la peor etapa de su historia en el país donde está presente desde hace 25 años. La empresa, cuya unidad de negocio lácteo no opera en el mercado de la leche fluida, fue golpeada por una caída del 20% en el consumo de yogur durante este año, mercado que viene en franco descenso debido entre otros factores, al deterioro económico. Actualmente, el mercado de yogures está atendido por unas 15 empresas entre las que figuran Sancor, Tregar, Milkaut, Ilolay y Manfrey, entre otras. Esta acción tiene una contracara en el consumo acelerado de algunas clases sociales que siguen apurando sacarse los pesos del bolsillo ante un horizonte inflacionario que no ofrece claridad alguna y lo hacen de todas las maneras posibles, inclusive agotando los saldos disponibles para financiamiento con tarjeta de crédito. Algunos shopping de la zona norte parecieron anticipar ya ventas y liquidaciones de Navidad para aprovechar la incertidumbre de compradores ante lo que pueda venir. La caída brutal de la demanda de pesos que describen los economistas como la explicación más directa por la aceleración del pase de pesos a dólares también se dio con el pase de pesos a heladeras, lavarropas, vestimenta o incluve la comida para las fiestas; todo antes que el peso continúe su perdida. Peligroso.

El “pibe de asfalto” como él mismo contó que allá lejos, en el Tandil de su niñez lo definía su abuela, se mostró mucho más calmo en los últimos días (antes de irse a Córdoba a jugar al golf), y aprovechó el mega acto del CCK, por el resumen de gestión de Agricultura, para pasar varios mensajes. “Si no está roto, no lo arregles”, dijo Macri, en lo que se interpretó como una expresión de deseo hacia su sucesor, para que no cambie en forma sustantiva, temas que desde el punto de vista de su gobierno, tuvieron avances, o están encaminados. Y parece que el campo es uno de ellos, a pesar de los varios “agujeros negros” que quedaron de las sucesivas gestiones (de los radicales Ricardo Buryaile y Luis Miguel Etchevehere), que el área termina debilitada por el reciente recorte de funciones, y nuevamente con retenciones reimpuestas, aunque en un nivel más bajo que a fines de 2015 cuando comenzó la gestión. “Hay que entender el rol federal del campo”. “Estamos en un punto de partida más sólido, mejor preparados”, dijo antes de recomendar :“Vayan con la mejor predisposición a reunirse con las nuevas autoridades”, lo que mereció también varias lecturas, aunque la mayoría entendió que no estaba dirigida “sólo” a la gente del campo. De las varias dudas que además quedaron flotando en el lugar, la más frecuente fue: “¿Macri pensará hacer un acto similar con todos los ministros?, porque si esto es Agricultura, no se sabe entonces qué se puede armar con Producción, Hacienda o Cancillería, y, en todo caso, tendremos que esperar actos hasta el 10 diciembre”, especulaban algunos.

Aunque la institución fue fundada en 1884, el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la tradicional esquina de Córdoba y Corrientes, se inauguró el 11 de noviembre de 1929, y no tardó mucho en convertirse en patrimonio arquitectónico de la ciudad. Allí la movida tampoco es menor estos días, y no sólo por el recambio de presidente (Daniel Nasini por el saliente Alberto Padoán), sino por otros enroques, y movidas alrededor de la poderosa entidad, una de las primeras en recibir a Alberto Fernández, el 7 de agosto pasado, antes de las cruciales PASO. Claro, la cantidad de gente, especialmente relacionada con la agroindustria que se reúne allí hace que el lugar sea una caja de resonancia muy especial. Por eso también las declaraciones de Horacio Verbitsky en una entrevista radial, donde sin ruborizarse aseguró en relación con lo que ocurre en Bolivia que “ese alzamiento de la medialuna (los llanos, el Beni y Santa Cruz de la Sierra) fue en simultáneo con el alzamiento de la Sociedad Rural en 2008 en la Argentina, y la Sociedad Rural está amenazando ya con volver a la calle si se tocan (otra vez) las retenciones”. El Gobierno entrante ya dijo que va a tener que tocar las retenciones para la soja, porque no hay salida si no buscás recursos donde los recursos están”, consideró. Pero los dichos lejos de alarmar causaron cierta gracia y sorpresa. “Verbitsky ya está para jubilarse. Y si hay alguien que conoce a las entidades del campo por lo ocurrido en 2008, ese es justamente Alberto Fernández, que negoció durante 4 meses con todos ellos. Él sabe que aquellos hechos se debieron al hartazgo que tenía la sociedad, que aprovechó el malestar del campo por la 125 para salir a la calle, y no por los dirigentes que no deciden demasiado, ni a favor ni en contra. Aquello lo iniciaron los autoconvocados, y lo siguió el conjunto de la sociedad”, explicaba un conocedor a un grupo de visitantes que recorrían el edificio. Más graciosos resultaron los comentarios sobre un vecino de Fisherton, el diputado Agustín Rossi. Es que ante los rumores de que podría volver a ocupar la cartera de Defensa, consideraron que tal vez desde allí “encuentre el misil que se le perdió en 2014”, cuando él también ocupaba esa cartera (2013-2015).

El frente internacional y, sobre todo, la conmoción regional por Chile y Brasil, y los “cortocircuitos” con Brasil y con Estados Unidos, fueron tema central de quinchos varios y no escaparon a la mirada de los hombres de negocios, sobre todo porque el sindicado para manejar esos delicados hilos al frente de la Cancillería, Felipe Solá, aunque aún no está confirmado, no despierta aún demasiada confianza para ese cargo. “Faltan embajadores clave de carrera para Brasil, Estados Unidos, Francia. Este es uno de los sectores más complicados porque debe tratar con los acreedores y con nuestros compradores por las exportaciones, y a la cabeza de esos dos grupos están Trump y Bolsonaro, y ya sabemos lo que pasó estos días con ellos y nuestro candidato electo”, explicó preocupado un exfuncionario de “la Casa”, como se la conoce a la Cancillería. El hombre no descartó que Fernández deba apelar a algunos históricos, hoy fuera del servicio activo. Mucho más serio parece que se tuvo que poner el propio Mauricio Macri cuando se enteró de que “uno de los suyos” estaba por pegar el salto de bancada. Es que los comentarios indicaban que Pablo Ansaloni, integrante del Partido Fe (de raíz Justicialista) que creara el sindicalista Jerónimo Venegas, el único que formalmente integró Cambiemos desde el vamos, estaba por pasarse a la vereda de enfrente con los Fernández. “¡Ni uno menos!”, habría dicho Macri que, según los cuentos, levantó el tubo para hablar inmediatamente con Ramón Ayala, el heredero de Venegas. Después de eso, todo quedó como estaba, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

Estuvimos en la inauguración de Emma Building e Isabella Building, los dos nuevos edificios de Azcuy, una compañía integral de real estate que se encuentra cerrando su serie Buildings y dando paso a DONNA y que involucra también inversión en arte. “Proyectamos invertir más de u$s150 millones para el desarrollo total de nuestra nueva serie, que ya cuenta con cuatro obras en ejecución, dos en desarrollo y el 40% de la inversión realizada”, comentó Gerardo Azcuy, socio fundador y director general de la compañía. “Una vez más el ladrillo se afianzó como oportunidad. Sea cual sea el momento que atraviese el país, para el argentino no hay inversión más segura que el ladrillo. Es una cuestión cultural, pero que también se ve reflejada en los números. La inversión en ladrillos, al no ser especulativa, pone en marcha la economía y es una de las industrias que más fuentes de trabajo genera”, agregó Azcuy, quien está inyectando una inversión de u$s25 millones para la continuación de DONNA, que inaugurará el primer edificio de la serie en 2020. Pero como la política y la economía no lo son todo, al regado cóctel concurrieron también renombrados artistas. Es que las inquietudes estéticas y arquitectónicas del propio Azcuy lo llevaron a desarrollar este año la primera edición del Premio Azcuy, un emprendimiento de dicha compañía en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. El concurso dará a conocer en los próximos días al artista que emplazará una obra inédita DONNA Terra, la cual pasará a ser patrimonio de los propietarios del edificio. El Premio Azcuy se destaca no sólo por el monto que recibirá el artista ganador ($750.000) -un valor alto para lo que se habitúa encontrar entre estos concursos-, sino también por la financiación de la producción del anteproyecto y la obra propiamente dicha, además de ofrecer la curaduría de los expertos del Museo Moderno y los arquitectos del estudio.

Vamos a terminar con un chiste laboral.

Una oficina contable publica un aviso de empleo que requiere a un postulante capaz de tipear hasta 100 palabras por minuto, con amplios conocimientos de programas de computación, y que sea bilingüe. El aviso aclara que cualquiera puede postularse, sin discriminación de edad, género y raza.

Para gran sorpresa del gerente de personal, a cargo de los exámenes, una mañana se presenta un perro.

-Pero... ¿qué hacés vos acá? -le dice el gerente al perro-. Esto es para humanos.

Entonces el animal levanta la patita y señala, en el diario que trae con él, la parte del aviso que dice “Sin discriminación”.

El gerente lo envía entonces a sentarse ante una computadora y le pide que copie un texto para probar su velocidad de tipeo. El perro copia el texto con una rapidez de 70 palabras por minuto.

Asombrado e incrédulo, el gerente le pide entonces que haga un balance y una liquidación de sueldos en Excel. El perro, sin inmutarse, también cumple con la orden, que luego imprime, corre a buscar a la impresora y vuelve con ella en la boca moviendo la cola.

El gerente no lo puede creer. Pálido, se afloja la corbata y le pregunta al perro:

-¿Y también sos bilingüe?

-¡Miauu!