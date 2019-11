Charlas de quincho

Mauricio Macri y Juliana Awada comenzaron a preparar su mudanza de la residencia de Olivos. Nadie confirma en público si se cerró ya la operación pero Macri tiene en vista dos inmuebles: una casa en la zona norte para instalarse con la familia y oficinas para atender su actividad política. En breve habrá direcciones para esto, pero se confirma que el Presidente no quiere volver a vivir en la Capital Federal (hasta que asumió el mando residía en el departamento de Libertador) y que quiere tener cuanto antes un búnker armado para mantenerse en actividad. Los Abrojos, entonces, continuarán como residencia de fin de semana, pero por ahora nada permanente. Es seguro que habrá algún viaje de por medio, pero nada demasiado extenso se asegura. También en el Congreso se negocia cambio de despachos y obviamente hay despedidas. En el bloque radical Mario Negri está tranquilo ya que tiene 30 adhesiones de diputados firmadas. Eso le bloquearía al mendocino Alfredo Cornejo la llegada a ese cargo, aunque el gobernador tiene liberado el camino para quedarse como presidente del Comité Nacional de la UCR. El interbloque de Juntos por el Cambio de Diputados (y también el Senado) no es un tema en diputa: le corresponde en ambos casos a los radicales. Negri deberá entonces aprender a dialogar y negociar con Máximo Kirchner, con quien no tiene experiencia previa en materia de relaciones políticas. Si la tenía con Agustín Rossi, pero el santafesino ya se sabe fue enviado al gabinete para hacerse cargo una vez más del ministerio de Defensa. Entre las despedidas de estos cambios, la de Emilio Monzó fue sin dudas la más convocante. La organizó Negri en Diputados y de allí salió un dato clave: Monzó aseguró allí que no se va de Cambiemos (o como se vaya a llamar) y que pretende ser candidato a gobernador bonaerense en cuatro años. No todos le creyeron.