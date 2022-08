Crecen los conflictos en China, Europa y Mar Negro

Pero lejos de todo eso, o no tanto, la oposición pareció volver a sus internas en los últimos días, especialmente de la mano de Mauricio Macri que parece querer recobrar presencia, y de ahí su almuerzo con casi dos docenas de embajadores extranjeros (el expresidente era el único sin corbata), y sus viajes de cabotaje hacia el norte y el sur, con preferencia en el conurbano bonaerense donde, hasta ahora, todo con mucho cuidado de no cruzarse con su ex mano derecha, Horacio Rodríguez Larreta, que también continuó las recorridas “nacionales”, lo que incluyó una posta en Rosario donde visitó la Bolsa de Comercio, rodeado por dirigentes de Cambiemos. En realidad, para los observadores, “estos movimientos de Macri parecen señales más para adentro del espacio que para afuera…”, confió uno de ellos.