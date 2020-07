Pospandemia equivalente a las crisis del '30 y del '89

Ahora, Macri no hizo ningún cambio en las reglas de juego. Solo cambió personas”, dijo tras reconocer que la pandemia es un “cisne negro” que encuentra a la Argentina “sin moneda; sin crédito público; sin mercado de capitales; sin sistema financiero, y con poca mano de obra calificada”. Temas todos que no son novedad para la gente de empresa. “Y en estas condiciones, me quieren explicar para qué queremos los feriados extralargos, que se habían decidido antes de la cuarentena, para fomentar el turismo, como el del próximo fin de semana, si ahora no se puede ir a ningún lado”, preguntaba con lógica absoluta un CEO complicado por tantos frentes abiertos.