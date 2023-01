Chats: ministro porteño se tomará una licencia

Ayer, el funcionario decidió aparecer en público explicando los logros para bajar delitos en el distrito porteño y finalizó anunciando la licencia. “No estoy renunciando me estoy tomando una licencia temporaria”, dijo y anticipó que preparará su defensa en ese tiempo, que en principio serían 60 días.

“Aprovechando esta conferencia, quiero decir algo de lo personal, hablé con el jefe de Gobierno y de Gabinete, todos saben lo de los últimos días, estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia donde violan la intimidad de las personas. Montan situaciones que no son reales, ya no importa lo que es real o mentira, pretenden instalar esto” explicó el ministro y aseguró que “yo estoy más firme que nunca. Uno elige lo que hace, la familia no. Necesito tomarme una licencia, ordenar mis cosas familiares, contener a la familia que fue objeto de las infamias y preparar la defensa de cómo desarticular estas operaciones. Le pedí tomar una licencia temporaria, no estoy renunciando para ordenar la situación” . Agradeció entonces a Larreta “que me entendió , a la doctora Carrió y a mi equipo que se quedará para seguir haciendo de la Ciudad una Ciudad más segura”.

“Todo el mundo sabe que hice una denuncia penal, estoy juntando la documentación de las falacias que se han ido instalando. No hay una sola denuncia penal en esto, es una operación de tareas de inteligencia que se dedica a cortar la libertad de las personas. Si esto se permite, mañana le puede pasar a cualquiera. Esto no lo podemos permitir por el bien de la sociedad”, siguió D’Alessandro quien aseguró que su familia no está bien y que él nunca tuvo “una denuncia por malversación de fondos y de un día para el otro era el jefe de la mafia”.

“Le dije a Horacio que necesito tomarme unas vacaciones más extendidas, veremos si son 60 o 90 días. Es una licencia temporal y en función de eso me entendió”, sostuvo el funcionario.

Larreta en su cuenta de Twitter subió un extenso mensaje titulado “no somos todos lo mismo”.

Allí el jefe de Gobierno apuntó al kirchnerismo. Dijo que “lamentablemente, hemos sido testigos de una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal para atacar, perseguir y desprestigiar, intentando distraer la atención de los temas importantes y buscando generar la sensación de que somos todos lo mismo”.

Para Larreta “hubo un hackeo, un robo de su línea telefónica, y con lo que se obtuvo se produjo un montaje con información manipulada, violando completamente el derecho a la intimidad. Esto es inaceptable, ilegal y violatorio de todos los principios que nos hacen una república democrática. Así se manejan las mafias”.

El jefe de Gobierno porteño dijo que “no somos todos lo mismo” y que confiaba en Marcelo D’Alessandro y valoraba su trabajo. Explicó que “mientras dure la licencia, Felipe Miguel desde su rol de jefe de Gabinete, va a asumir la conducción del Ministerio, y vamos a darle continuidad absoluta a todas las políticas y a todo el equipo que ha hecho de Buenos Aires la capital más segura de Latinoamérica”.