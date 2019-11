Chubut: tras 16 semanas de paro, presentan proyecto para que la Educación sea servicio público esencial

Pero en caso de aprobarse, ¿cómo se podría aplicar? Según Pagliaroni “será responsabilidad de los directivos de la escuela. Deberán garantizar un 70 por ciento de las horas de dictado de clases”.

Mientras la provincia atraviesa una de las mayores crisis financieras en mucho tiempo, mucho padres debieron tomar la decisión de mantener la educación de sus hijos con estudios particulares. Sin embargo, claro está, no todos cuentan con los recursos necesarios para poder brindarle ese apoyo a sus hijos. Además, en muchos casos, la escuela siempre funciona como una segunda casa. Y es ahí donde muchos chicos que comen y desayunan no tienen el servicio garantizado.

“La educación es un bien de toda la sociedad. Es lo que permite igualarnos. Todo depende la formación de los niveles. Pero está claro que otros prefieren que no haya gente que no se forme y que sean dependientes de las políticas y que no puedan tener un desarrollen en lo personal. Es una discusión ideológica”, sentencia Paglioroni.

Esta no será la primera provincia en poner en debate éste tema, ni tampoco el espacio de Juntos por el Cambio el primero en plantearla. El diputado Jorge D’Onofrio hizo lo propio en Buenos Aires como parte del Frente Renovador. También dirigente como el vicegobernador Gabriel Mariotto se expresó en este sentido: “La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al estado de bienestar. Por ello debe declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el derecho a huelga en dicho sector”.