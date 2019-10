Chubut: tres meses sin clases y una solución que no llega

El reclamo docente se apoya no sólo en el desacuerdo con el pago escalonado, sino, principalmente, en el rechazo a modificar lo homologado en relación con paritarias y la cláusula gatillo.

Ya adentrados en la semana número doce de paro, ATECh continuará con una medida que provoca un desbarajuste social que imposibilita el derecho a la educación de todos los alumnos de la provincia.

Pese a que las diferencias internas, producto de la continuidad de la medida, los docentes tomaron la decisión de no aceptar la propuesta y exigir la pronta resolución de un conflicto. La provincia, en cambio, sigue atada de pies y manos y no encuentra y dilata la resolución con la firme intención de que el cambio de gobierno nacional derive en un salvataje político y económico.

Esta mañana un grupo de trabajadores de ATECh intentó cortar la intersección de las rutas 3 y 26, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, pero fueron desalojados por la policía y gendarmería.

Privados

La decisión de los trabajadores estatales viene siendo acompañada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) que también está en conflicto por la situación económica de la provincia.

“Las escuelas privadas se niegan a cumplir con la paritaria argumentando que es la provincia la que debe pagar los incrementos. Pero no es cierto. Si la provincia no les acerca lo relacionado al incentivo docente, los trabajadores no podemos quedar como rehenes de esa situación. Los privados deben hacerse cargo de la situación y resolver lo que sea con la provincia”, asegura el delegado Pablo Salguero.