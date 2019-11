Chubut: volvieron las clases, pero hay estado de alerta

El conflicto detonó en julio cuando los maestros dejaron en claro que no acudirían a las aulas en caso de que no se resuelvan los problemas de infraestructura de las escuelas. Sin embargo, lejos de una respuesta favorable, la crisis tomó mayor fuerza luego de que no se vieran reflejados en los recibos el aumento de salario que había prometido el gobernador como parte de su campaña electoral.

A partir de allí una sucesión de eventos desafortunados y malas decisiones hicieron que el retorno a clases sea imposible ya que, a la par, los docentes llevaron su postura a un nivel que no permitió ni siquiera iniciar una negociación.

La salida del ministro Federico Massoni fue el factor que permitió destrabar un conflicto récord que, lejos de haber terminado, hoy parece estar en stand bye a la espera de resoluciones efectivas en favor de los trabajadores.

En ese sentido, el secretario general del ATECh, Santiago Goodman, pidió que "se restablezca la paritaria docente nacional".

El dirigente, alineado con el líder del Suteba, reconoció que comparte "el reclamo hecho por Roberto Baradel, y espero que sea escuchado por el futuro presidente, porque si bien la paritaria docente nacional no garantiza en sí misma la solución de los conflictos, fija un piso y además confirmará la afectación de partidas del tesoro nacional".

Y aseguró que "hoy vuelve la normalidad, pero siempre aclarando que estamos en alerta y movilización, lo que quiere decir que de acá hasta que finalice el ciclo lectivo (el 19 del mes que viene) estaremos muy atentos a que se cumpla todo lo firmado por el gobierno, es decir el pago de las cláusulas gatillo (ajuste por inflación) y que no se descuente un peso por el paro".

La extensa medida forzó la renuncia de dos ministros de Educación, multitudinarias movilizaciones y hasta la luctuosa consecuencia de dos docentes fallecidas en un accidente de tránsito cuando volvían a sus lugares de residencia luego de participar de un acto en Rawson.