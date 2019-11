Política Ciccone 2: Cámara confirmó procesamientos y pidió profundizar la investigación Ex AFIP, Echegaray (abuso de autoridad), y ex Casa de la Moneda, Daura (por negociaciones incompatibles), con procesamiento confirmado. Futuras indagatorias a las hijas de los Ciccone. Como se pidió profundizar pesquisa, no hay horizonte para su elevación. Dictaron falta de mérito a banquero Brito.