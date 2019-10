Clave: 13 variables que explican el (mal) momento del mercado antes del 27-0

Al shock político causado tras el 11-A, se le sumaron el reperfilamiento de la deuda anunciado a fines de agosto y regreso al control de cambios concretado a principios de septiembre. “El mercado argentino llega al 27-0 con todas las variables financieras deterioradas. La incertidumbre sobre el resultado electoral ahora pasó a cómo se llevaría a cabo la eventual transición hasta el 10 de diciembre”, comentó Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital.

Una de las pocas certezas que observa el mercado es que la semana que viene se endurecerá el cepo cambiario. Es que a pesar del control de cambios, el BCRA perdió desde principios de septiembre unos u$s7.000 millones, de los cuales u$s3.000 se fueron en intervenciones en el mercado spot (contado).

"Creo que el Banco Central está interviniendo básicamente intentando llegar a las elecciones con una mezcla de no perder tantas reservas y un dólar que no se intranquilice demasiado", dijo Martín Kalos, analista de la consultora Elypsis.

Lo cierto es que la coyuntura financiera económica y política está atravesada por la máxima incertidumbre, con temas de honda preocupación para el mercado: el debate en torno al manejo de la deuda con acreedores privados y la relación con el FMI. “Estas cuestiones no dan muestras de dar cerezas, más bien lo contrario. Las valuaciones de los bonos descuentan un canje que no sería amigable para los tenedores dado que la deuda debe ser sustentable y no parecería haber voluntad para iniciar un proceso de ajuste fiscal”, analizó jefe de Estrategia de GMA Capital.

Con este escenario de fondo, repasamos 13 variables financieras y económicas clave que revelan el deterioro sufrido entre el 9 de agosto –última rueda previa a las PASO- y este jueves 24 de octubre, a solo tres días del 27-0: