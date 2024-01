Colectivos bonaerenses podrían reducir sus servicios hoy

Al respecto, desde el gremio denunciaron una situación de incertidumbre, en la que no saben si el cuarto día hábil cobrarán su sueldo “porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio o como lo quieren denominar”. En otro pasaje, el comunicado dice: “El pago de nuestras cuentas no puede estar atado al arbitrio del señor Estado (de la escala que sea) semejante al señor feudal. No somos vasallos: somos trabajadores, y exigimos consideración y respeto”.