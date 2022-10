Colegio de Pilar reafirmó que no va a matricular a 8 niños con discapacidad

“De más está decir que el Magno siempre cumplió y cumple con todas las leyes y es una característica del colegio tomar decisiones luego de un estudio profundo, con fundamento ético y siempre con andamiaje jurídico...”, sostiene el texto emitido por la institución, que no le llegó a las ocho familias damnificadas pero sí al resto de la comunidad educativa del Magno College. Y añade: “Es por ello que aún bajo todas la presiones que se están llevando a cabo, y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio o a hacer inviable el proyecto educativo, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá”. Asimismo, el colegio manifiesta que “Magno siempre se caracterizó por poner a todos los alumnos en el centro y todas las decisiones siempre estuvieron alineadas a procurar lo mejor para ellos” y que “es posible que en ciertas ocasiones esto sea más visible y en otras, como la actual, no lo sea tanto (cuando nos referimos a todos incluye a las ocho familias)”