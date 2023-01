Combate a la evasión y más progresividad impositiva

Consultado por la realidad cotidiana al frente de ARBA, Girard señaló que espera un año de crecimiento económico y, por ende, con crecimiento en la recaudación en términos reales. “La recaudación de la provincia de Buenos Aires se viene consolidando de la mano de la expansión de la actividad económica. Sabemos que ese crecimiento tiene algunas deudas, debe distribuir mejor, pero como punto destacable hay que poner de relieve la gestión”, sostuvo. “En nuestro caso en ARBA, junto al ministro Pablo López, lo hacemos con progresividad. La discusión, el trabajo que tenemos junto al gobernador Kicillof es siempre con la finalidad de implementar leyes impositivas y de presupuesto que sean mas progresivas. La inflación atenta contra la estructura tributaria que deseamos, porque los impuestos patrimoniales se licúan contra la pauta de inflación, pero siempre buscamos que esos impuestos sean más grandes en la estructura y que las escalas sean mas progresivas”, dijo a Ámbito. “En Ingresos Brutos tenemos una política Propyme, es decir que esa recaudación no proviene de la micro, pequeña y mediana empresa, sino que se alimenta de los grandes jugadores. Sobre ese territorio combatimos la evasión, recuperamos recursos que se fugan de aquellos que no cumplen, entre sectores de alta capacidad y patrimonio. Como balance del 2022, recuperamos $17.000 M de grandes evasores, y registramos más de 10.000 metros cuadrados construidos sin declarar. Realizamos numerosos operativos de embarcaciones deportivas, intervinimos en sectores específicos ligados a la cosecha gruesa y fina, operativos en puertos”, señaló el jefe de ARBA. “Si no recaudamos con progresividad, corremos el riesgo de debilitar el esfuerzo que hace el Estado para construir escuelas, rutas, infraestructura, alcaldías, mejorar la provisión de elementos de seguridad, la infraestructura sanitaria. Nos haría tener un impacto matizado en la distribución real del ingreso en la provincia de Buenos Aires. Por eso también es relevante la simplificación que pusimos en marcha, creando un régimen más accesible para que el contribuyente pueda estar al día y modernizando la Agencia”, concluyó.