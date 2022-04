Comenzó la millonaria subasta de la camiseta de Maradona

La casaca es auténtica, según la casa de subastas, y pertenecía al defensor inglés Steve Hodge, con quien Diego presuntamente la intercambió al final del partido, y decidió subastarla. No obstante, una de las hijas de Maradona, Dalma, y su exesposa Claudia Villafañe pusieron en duda si la casaca de la “Mano de Dios” que salió a subasta era la verdadera. “No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Maradona). Me dijo: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida? ‘”, afirmó Dalma Maradona días atrás.