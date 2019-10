Cómo elegir un Fondo Común de Inversión

La Bolsa cayó 43% desde ese 11 de agosto con algunas acciones que tocaron sus mínimos históricos en dólares, bonos que se desplomaron y que registran valores de economía en default y un el riesgo país que voló por los aires más del 140%. ¡Boom, skyrocketing de riesgo! Ni hablar de lo sucedido con el dólar.

Todo eso es cierto y los bajos precios evidencian que la incertidumbre no ha sido despejada aún y que no lo hará hasta el 27-O (día de las elecciones). Todos esperan a esa fecha para tomar decisiones. Muchos clientes me preguntan qué pasará al día siguiente, como si hubiera una bisagra. Algunos teorizan con la clase de plan económico que implementaría Alberto Fernández o del rumbo que pudiera tomar Mauricio Macri (con menos chances en la previa).

La única certeza que tengo de lo que va a suceder al otro día es que los que tenemos suerte nos levantaremos temprano de nuevo para ir a trabajar. En principio todo será igual y el que esté más capacitado tendrá una ventaja respecto del otro al momento de tomar sus decisiones.

Como toda crisis, asoma una oportunidad para aquellos que tengan la Santa Trinidad: capital disponible, tiempo y estómago. Es por eso que hoy le quiero hablar de este activo que puede servirle tanto a los que tienen una sólida formación bursátil como a los que no.

Veamos…

¿Qué es un Fondo Común de Inversión?

Según la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) se constituye cuando uno grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera diversificada de activos.

¿Por qué invertir en un FCI?

Factor Argentina. Este año la inflación rondaría los 56 puntos, el inversor e incluso el ahorrista se ven presionados a buscar buenos rendimientos. Si a esto le sumamos la batalla que viene perdiendo el peso contra el dólar en los últimos años, deberemos duplicar nuestros esfuerzos.

Este año la inflación rondaría los 56 puntos, el inversor e incluso el ahorrista se ven presionados a buscar buenos rendimientos. Si a esto le sumamos la batalla que viene perdiendo el peso contra el dólar en los últimos años, deberemos duplicar nuestros esfuerzos. Analistas financieros expertos. Al ingresar a un fondo adquiriendo una cuotaparte usted delega las decisiones es un grupo administrador que -en base a un objetivo previamente trazado- establece el rumbo y los activos a través de los cuales lo lograrán.

Al ingresar a un fondo adquiriendo una cuotaparte usted delega las decisiones es un grupo administrador que -en base a un objetivo previamente trazado- establece el rumbo y los activos a través de los cuales lo lograrán. Diversificado. Al tratarse de un instrumento que está integrado por una serie de activos, podrá diversificar su inversión incluso al comprar tan sólo una cuotaparte.

Al tratarse de un instrumento que está integrado por una serie de activos, podrá diversificar su inversión incluso al comprar tan sólo una cuotaparte. Fácil acceso. Es uno de los instrumentos más populares del mercado y podrá acceder a él no sólo a través de sociedades de Bolsa, sino también vía bancos.

¿Qué debo mirar al elegir el FCI ideal para mí?

Riesgo. Lo primero será analizar su perfil de inversión. No es lo mismo si está pensando en un capital excedente que no necesita para vivir o si -por el contrario- es el dinero con el que posteriormente comprará una vivienda para mi familia o complementará su jubilación. En ese sentido podrá recurrir a Fondos que inviertan en acciones si tiene un perfil más agresivo, mixtos (acciones y bonos) o pensar en aquellos que van sólo a renta fija. Es más, los más conservadores encontrarán Fondos de Liquidez dentro de lo que es el mercado de dinero, donde contarán con inversiones a plazos cortos, liquidez inmediata y estarán exentos de las grandes fluctuaciones de los precios.

Lo primero será analizar su perfil de inversión. No es lo mismo si está pensando en un capital excedente que no necesita para vivir o si -por el contrario- es el dinero con el que posteriormente comprará una vivienda para mi familia o complementará su jubilación. En ese sentido podrá recurrir a Fondos que inviertan en acciones si tiene un perfil más agresivo, mixtos (acciones y bonos) o pensar en aquellos que van sólo a renta fija. Es más, los más conservadores encontrarán Fondos de Liquidez dentro de lo que es el mercado de dinero, donde contarán con inversiones a plazos cortos, liquidez inmediata y estarán exentos de las grandes fluctuaciones de los precios. Prestigio de la administradora. Por ser instrumentos populares podrá encontrar cientos de alternativas y deberá aprender a discriminarlas. Al momento de analizar las opciones es importante ver con qué calificaciones cuenta, cuál es el prestigio de la administradora y el de la sociedad que hace las veces de garante. También es importante que esté correctamente avalado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por ser instrumentos populares podrá encontrar cientos de alternativas y deberá aprender a discriminarlas. Al momento de analizar las opciones es importante ver con qué calificaciones cuenta, cuál es el prestigio de la administradora y el de la sociedad que hace las veces de garante. También es importante que esté correctamente avalado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Liquidez. Lea bien las instrucciones del fondo antes de adquirir una cuotaparte, de manera tal de saber si tiene fechas específicas para rescatar su posición y cuál es el castigo por no respetarla (si es que hay). En líneas generales, los FCI mueven cerca de $850 millones en el país, lo cual muestra cierta profundidad en un país donde el mercado es chico.

Lea bien las instrucciones del fondo antes de adquirir una cuotaparte, de manera tal de saber si tiene fechas específicas para rescatar su posición y cuál es el castigo por no respetarla (si es que hay). En líneas generales, los FCI mueven cerca de $850 millones en el país, lo cual muestra cierta profundidad en un país donde el mercado es chico. Inversión real. Warren Buffett suele decir: “No invierta en nada que no conozca”. Tan simple como eso. Los FCI no son cajas negras. Por regulación de la CNV muestran periódicamente la cotización de su cuotaparte, así como también la composición de los Fondos. Usted podrá optar por activos de que incluyan mayor o menor riesgo, que tengan correspondencia con la economía local o alguna extranjera, si apunta a un sector específico de la economía como el campo o las PyMes, o si tienen un destino sustentable o ecológico. Es importante que se familiarice con su composición al detalle antes de tomar una decisión.

Algunos datos de la industria según la CAFCI, a julio de 2019:

cuadro emilse 1.jpg

(*) En millones de $

cuadro emilse 2.jpg

Repito, los valores de los activos para los mercados internacionales tienen que ver más con un país en default que con uno que logre reestructurar su deuda. En el horizonte inmediato están las elecciones, donde algo de esta bruma (incertidumbre) se disipará. Si el plan presentado (a la uruguaya, portuguesa o argentina) convence a los mercados la recuperación debería hacerle justicia a la estrepitosa caída. Ahí estará la oportunidad para aquellos que puedan inmovilizar capital, teniendo en cuenta plazos equivalentes a un año o más. Para quienes no quieran ser parte de la novela local, siempre podrán recurrir a FCI compuestos por activos cotizantes del extranjero.

(*) Directora de Bell y especialista en ética de mercados.