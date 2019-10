Cómo es el Pixel 4, el nuevo teléfono que lanzó Google en Nueva York

Google ha puesto el énfasis en la fotografía, ahora el argumento principal de todos los fabricantes de teléfonos inteligentes. Ofrece una inteligencia artificial integrada que aumenta el zoom óptico u ofrece fotos nocturnas mejoradas, incluso con un modo "astrofoto", que permite realizar imágenes del cielo nocturno.

La otra novedad se refiere a la introducción del reconocimiento de gestos no mediante las cámaras del dispositivo, como ya lo hizo Samsung, sino gracias a un radar miniaturizado integrado en la parte superior del aparato.

Con un movimiento de la mano, el usuario puede cambiar de una canción a otra y bajar el volumen o cortar una llamada o una alarma.

El dispositivo también ilumina la pantalla cuando siente que el usuario se acerca, para mostrar la hora específicamente, y poco más en este punto.

Entre los avances en sus funciones se cuenta también un reconocimiento facial más rápido, que permite desbloquear el dispositivo tan pronto como se coloca frente al usuario, o una nueva versión del Google Assistant (el asistente de voz de la marca), únicamente en inglés, más rápido en sus respuestas porque está integrado en el propio dispositivo, y ya no funciona desde la nube.

Disponible desde el 24 de octubre en varias partes del mundo, el dispositivo se ofrecerá desde 799 dólares en Estados Unidos, un poco más caro que el modelo básico del iPhone 11. La versión XL se ofrece desde 899 dólares.

Los nuevos teléfonos Pixel 4, en dos tamaños diferentes, fueron dados a conocer en un evento en Nueva York en el que Google también presentó, entre otros productos, su primera computadora portátil a un precio más asequible, unos auriculares inalámbricos y un altavoz inteligente del tamaño de una hamburguesa.

La subsidiaria de Alphabet Inc comenzó a desarrollar hardware hace unos cuatro años, apostando a que podría introducir inteligencia artificial en sus dispositivos más rápido y mejor que sus rivales, y que los consumidores clamarían por esas características.

La estrategia ha generado resultados dispares, pero el buscador más grande del mundo sigue avanzando en sus propósitos y no quiere ceder terreno ante Amazon.com Inc, Facebook Inc y otros competidores.

Los más vendidos han sido los dispositivos de menor precio, pero están lejos de ser los principales generadores de ganancias de Google. Los que tienen un precio más alto, como los teléfonos Pixel, no han logrado grandes resultados comparado con líderes de la industria como Samsung Electronics Co y Apple Inc.

El lanzamiento de productos de Google ha sido deliberadamente lento y la compañía ha dicho que solo tener los dispositivos en el mercado ha sido bueno para su marca.

El Pixel de cuarta generación se vende 799 dólares, con una pantalla de 14,5 centímetros, y en 899 dólares para los dispositivos con una pantalla de 16 centímetros.

Google Stadia

Google anunció además que lanzará su plataforma de videojuegos por suscripción Stadia el 19 de noviembre.

Haciendo su entrada en un mercado controlado por las grandes firmas Sony y Microsoft, el gigante de internet dijo que ofrecerá videojuegos en línea con la misma calidad de las consolas.

"Podrás jugar en cualquier lugar, en tu TV, en tu computadora e incluso en tu (teléfono inteligente) Pixel, que será el primer móvil compatible con Stadia desde el momento mismo de su lanzamiento", detalló Rick Osterloh, jefe de hardware de Google.

En principio, el catálogo contará con 30 juegos y varias opciones de suscripción. Una posibilidad es la de 129 dólares por una suscripción de tres meses, un dispositivo Chromecast Ultra para conectarse a una pantalla de TV y un control.

Otras dos opciones se sumarán posteriormente, una a 9,99 dólares mensuales (Stadia Pro), y una básica prevista para 2020, de la que se dieron pocos detalles.

Pero los "gamers" de América Latina deberán esperar para probar la plataforma, que solo estará disponible inicialmente en 14 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.

Google presentó también actualizaciones de varios objetos inteligentes, como sus cámaras para el hogar y su altavoz Nest.

La compañía obtiene sus ingresos principalmente de la publicidad. En 2018 le reportó más de 136.000 millones de dólares, en comparación con los 595 millones que obtiene de "otras apuestas" de Alphabet, la empresa matriz, que incluyen servicios informáticos a distancia (la nube) y los dispositivos conectados.