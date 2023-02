Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la seguridad

Según las necesidades que puedan tener cada uno de los diferentes sectores o verticales de negocios, la implementación de VMS Corporate de Netcamara juntamente con las analíticas de video brindan muchas ventajas diferenciales a través de las variadas funcionalidades que ellas ofrecen a quienes las utilizan.

VMS Corporate de Netcamara cuenta con funciones muy avanzadas, desde la compatibilidad con todas las marcas de cámaras más importantes del mercado, tener escalabilidad ilimitada de canales, administración de múltiples usuarios, vista matricial configurable, control PTZ, PTZ digital y dewarping, reproducción inteligente de grabaciones, eventos combinados (A y B) (A o B), informes de estado del servidor a través de alertas vía Telegram, integración con mapas, compatibilidad con Active Directory, recepción de eventos desde otros dispositivos (TCP), Video Wall para Centros de Monitoreo, y muchas ventajas más.

“La marca es especialista en software de gestión de cámaras y en modelos de detección y por eso Security One acompaña la tendencia del mercado comercializando el producto y ampliando nuestro portfolio con lo último en tecnología IT en seguridad, además de brindar seguimiento y asesoramiento a nivel nacional a todos nuestros clientes”, dijo Jorge Ghiglione Director Comercial de Security One.

Asimismo, para mencionar algunas de las funcionalidades de los módulos de analíticas de video de IA podemos mencionar: Cruce de líneas, intrusiones, detección de personas merodeando zonas prohibidas o de restricción de permanencia, conteo de personas y vehículos, aforo, detector de carros de compras de supermercados, controles de tránsito y estacionamiento, gestiones de filas, controles de acceso, LPR, reconocimiento facial, Perfiles, POS; ScreenCam, integración de drones y cámaras móviles, en fin, nuestro portfolio de soluciones es muy amplio y se ajustan a las necesidades de los clientes.

"En Security One y Netcamara sabemos que la prevención es fundamental al momento de un hecho de inseguridad. De nada sirve contar con sistemas de grabación que simplemente graben y no alerten a los operadores que algo puede estar sucediendo antes que el mismo hecho ocurra", añaden desde la compañía.

Para resolver este problema, VMS Corporate de Netcamara puede recibir diferentes alertas por diferentes vías, ayudando a los operadores de los Centros de Monitoreo antes que los eventos sucedan, brindando seguridad y tranquilidad ante actitudes sospechosas.

Estos eventos detectados generan una alerta que puede ser enviada a VMS Corporate de Netcamara vía Telegram, con un mensaje y una captura de pantalla del evento en cuestión, pero también vía pop up en los Centros de Monitoreo, audios a operadores o speakers, con o sin mensajes previamente grabados, y toda la información queda registrada en una base de datos que luego se analiza con nuestros dashboards.