Cómo manejar una compañía en tiempos de crisis

Las empresas con negocios en Argentina no ganan para disgustos. Las proyecciones presentadas a fin del 2018 para este ejercicio parecen un chiste frente a la realidad que nos toca vivir. ¿Cómo explicar en las casas matrices que unas elecciones que no definen nada hace que el dólar se dispare un 25%? Para complicar más el panorama, la incertidumbre es enorme debido a que no hay planes de gobierno establecidos por los candidatos con lo cual se navega sin brújula. La tarea de los gerentes se ha vuelto muy compleja.