Con Aranguren, el gas a u$s6,38 y no existiría servicio público

En segundo lugar, y respecto de Vaca Muerta, Aranguren olvida mencionar que la producción de petróleo con él cayó 3,8% en 2016 y se desplomó 6,8% en 2017. Recién comenzó a recuperarse en abril de 2018, es decir, dos meses antes de ser desplazado por Macri. Producto de este desastre, al mes de agosto de 2019 y a pesar de esta recuperación, la producción de petróleo se ubica 4,8% por debajo de la de 2015. En cuanto a Vaca Muerta específicamente, el aporte interanual de crudo nuevo que hace Loma Campana en 2019 (acumulado a julio), es prácticamente el mismo que hacía cuatro años atrás, esto es, en 2015. Y todavía más: las inversiones hidrocarburíferas en 2016 fueron un 36% menores a las de 2015; en 2017 un 32% menos y en 2018 un 18% menos también.

Gráfico Bernal 1.jpg Fuente: Elaboración OETEC en base a datos del Ministerio de Energía de Neuquén y diario La Mañana de Neuquén. Los datos de 2019 son provisorios y de acuerdo a los números manejados por el sector. Los porcentajes en rojo muestran la diferencia respecto del último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Aranguren podría argumentar a su favor el incremento en la producción de gas. Al respecto, esclarecer que, en realidad, el aumento de 2016 fue consecuencia del yacimiento heredado Vega Pléyade (desarrollado en 2013, pero que recién comenzó a producir en febrero de 2016); en 2017, la producción directamente cayó 0,7%. Fue recién en 2018 que se revirtió el declino y aumentó. ¿La razón? Subsidios al gas no convencional, los famosos y malditos subsidios que había que eliminar y que fueron siempre, en boca del propio Aranguren, la razón de ser del incremento del precio del gas en boca de pozo.

La política energética de Aranguren fue un rotundo fracaso. Creó unas RTI que violó la Constitución Nacional y los marcos regulatorios. La Corte Suprema se lo debió recordar en 2016. Más tarde, en 2018, cambió la polinómica porque estaba mal. Así y todo, jamás cumplió el fallo. Congeló los combustibles cuando había prometido libre mercado. Creó la Resolución 46 de subsidios del gas a 7,5 US$/MMBTU que apenas asumido Javier Iguacel fue calificada de absolutamente innecesaria.

Otras contradicciones más graves aparecieron entonces. En la conferencia de prensa del 28 de marzo de 2018, Aranguren explicó que: "Nuestra expectativa, nuestra creencia es que los precios cuando igualen a los costos marginales de producción van a empezar a bajar. Y nosotros no tenemos ningún miedo en decir que, si se cumplen las políticas de recuperar el costo en las tarifas como estamos haciendo, protegiendo siempre a los más vulnerables, vamos a poder… llegar a costos del gas natural de 4 dólares por MMBTU". ¿Cuándo habríamos de tener la bendición de los 4 US$/MMBTU? Obsérvese con detenimiento en el gráfico debajo, la línea inferior de color azul (GN = gas natural). Son los precios del gas en boca de pozo para la Argentina. ¿Cuándo pronosticaba el CEO-ministro estaríamos en condiciones de alcanzar los 4 US$/MMBTU? ¡En 2030! ¿Con qué ritmo de reducción? Recién a partir de 2022, a razón de… ¡0,1 dólares por año!

Gráfico Bernal 2.jpg Fuente: Informe del Ministerio de Energía, 28 de marzo de 2018. El recuadro en rojo nos pertenece.

Pues bien, cuatro meses después de aquella pronunciación, Iguacel no sólo redujo el precio del gas comprado por CAMMESA de 5,2 a 4,2 US$/MMBTU de un día para otro, sino que, y esto es clave, confirmó que un precio de 3,5 US$/MMBTU para los desarrollos no convencionales (reiteramos, mucho más costosos que los convencionales) cierra totalmente en la República Argentina a partir de 2018, dejando incluso a las empresas un margen de retorno por encima del 20%. Pero la frutilla del postre vino en septiembre de 2018, con la primera licitación de gas para la generación eléctrica. ¿Qué precio se consiguió? El promedio mínimo fue de 3,22 US$/MMBTU entre todas las cuencas. Recordemos: se venía pagando cerca de 5 US$/MMBTU con Aranguren; y con él, recién seríamos acreedores de un precio justo más allá de 2030.

Por último, mencionar que Aranguren, que dolarizó las tarifas y avaló la cartelización de empresas a fines de 2017, nos dice ahora que no hubo tal dolarización. Hay que recordarle entonces lo que documentaron las distribuidoras a comienzos de 2018 sobre esta cuestión. Metrogas (ídem para todas las demás) en sus Estados Financieros correspondientes al 30 de junio, señaló que, y citamos textual: "[El acuerdo de noviembre de 2017]… estableció, entre otras cuestiones, el precio en dólares estadounidenses según la categoría de cliente y por período expresado en u$s/MMBTU. Asimismo, dispuso que las facturas fueran emitidas en dólares estadounidenses y abonadas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (divisas) del cierre del día anterior a la fecha de pago".

Si fuera por el señor Aranguren, el precio del gas en boca de pozo tendría que estar hoy en 6,38 US$/MMBTU para el sector residencial y la categoría P. ¿Cuánto está ahora? El precio promedio ponderado entre todas las categorías rondará este año los 3,5 US$/MMBTU. La importante diferencia, no obstante, no impidió el desplome del consumo de gas residencial, hoy a niveles de 2011. En igual sentido, la expansión de la red de gas domiciliaria en lo que va del año (primer semestre), se ubica como la segunda peor de la historia.

Gráfico Bernal 3.jpg Fuente: Elaboración OETEC en base a ENARGAS, Datos Operativos. * Se tomó enero a junio, ya que las estadísticas comienzan ese mismo año. Como se aprecia del gráfico precedente, en el acumulado a junio se incorporaron 45.885 nuevos usuarios a la red de gas residencial. Es el peor número desde 2002.

No es difícil imaginarse qué hubiera sucedido con este servicio público con un gas costando el doble de lo que cuesta ahora: si ya es un bien de lujo, con Aranguren en funciones directamente se hubiera extinguido. Y no solo se hubiera extinguido por el precio del gas, sino que no hubiera habido ningún límite para controlar el impacto de la inflación y la mega devaluación en las tarifas, que rondarían mínimo un 50%/60% más también.