Con gran participación de argentinos comenzará mañana el Rally Dakar 2023

La delegación más nutrida será la francesa, con 194, seguido por España, con 119, y Países Bajos, con 90.

En esta 45ª edición de la competencia tomarán parte 30 pilotos y navegantes argentinos, superando los 20 que corrieron en 2020, los 15 de 2021 y los 29 del 2022.

Entre ellos se encuentran Kevin Benavides, quien buscará repetir su corona conseguida en 2021 en motos, y Manuel Andújar, quien hará lo propio en cuatriciclos.

Esta edición tiene algo especial, y es que la salida se celebrará antes de dar la bienvenida al Año Nuevo, con una etapa Prólogo de 13 kilómetros para coches, motos, quads y camiones.

Mañana, sólo una hora después de que el sol aparezca en el horizonte de la mañana Saudí, las motos serán las protagonistas, ya que partirán a la aventura a las 8.15 hora local (14.15 hora de la Argentina). A las motos se sumarán los quads, quienes comenzarán en dos tandas separados, con 13 minutos de diferencia, antes de dar paso a los vehículos más pesados.

Desde las 11 de la mañana local (las 17 de la Argentina)los autos tomarán la salida en el vivac a las orillas del Mar Rojo, cerca de la ciudad de Yanbu. Será un bucle un bucle alrededor del Sea Camp, donde toda la caravana de la carrera lleva instalada desde hace varias jornadas preparando los detalles para las dos semanas de acción frenética.

Al tratarse de un Prólogo, no será demasiado importante para la clasificación, ya que el fuego real llegará el domingo con una especial de 368 kilómetros y 235 de enlaces en otro bucle hasta el campamento.

Como indica la organización, el “nuevo concepto” de vivac acogerá el escenario en el que se presentarán los vehículos antes de saltar a la arena del desierto durante 13 kilómetros en la costa, muy cerca del agua del mar. Las clasificaciones decidirán el orden de salida para la primera etapa, con los diez coches y quince motos más rápidas escogiendo su lugar por orden inverso.

El recorrido total de la prueba será de 8549 kilómetros con 4706 de pruebas especiales divididas en 14 etapas más un prólogo. Los tramos de enlace, en tanto, totalizan 3.333 kilómetros. Las escalas entre el Sea Camp en el mar Rojo y Damman, la caravana hará escala en Al-Ula, Hail, Al Duwadimi, Riad, Haradh, Shaybah y Al Hofuf.

Los argentinos en el Rally Dakar 2023: Cuatriciclos Manuel Andújar (Yamaha); Francisco Moreno Flores (Yamaha), Alejandro Fantoni (Yamaha) y Carlos Verza (Yamaha).

Motos: Luciano Benavides (Husqvarna), Stefano Caimi (Hero), Diego Gamaliel Llanos (KTM), Franco Caimi (Hero) y Kevin Benavides (KTM).

Autos: Orlando Terranova / Alex Haro Bravo, de España (Prodrive Hunter T1+), Sebastian Halpern / Bernardo Graue (Mini John Cooper Works Plus) y Juan Cruz Yacopini / Daniel Oliveras Carreras, de España (Toyota Hilux Overdrive)

UTV: Sebastián Guayasamin, de Ecuador / Ricardo Torlaschi (BRP Can Am Maverick XRS), Ramón Nuñez / Mauro Lipez (BRP Can Am Maverick X3), Shinsuke Umeda, de Japón (JPN) / Facundo Jatón (Polaris Pro R), Nicolás Cavigliasso / Valentina Perteragani (BRP Can Am Maverick X3), Jeremías González Ferioli / Pedro Rinaldi (BRP Can Am Maverick XRS) y Juan Manuel Silva / Xavier Flick, de Francia (BRP Can Am Maverick X3).

Prototipos Ligeros: David Zille / Sebastián Cesana (BRP Can Am), Lucas del Río, de Chile / Bruno Jacomy (BRP Can Am), Brad Salazar, de Ecuador (ECU) / Eugenio Arrieta (BRP Can Am), Antonio Marmolejo, de Colombia / Ariel Jatón (BRP Can Am), Patricia Pita Gago, de Uruguay / Ruben García (BRP Can Am) y Ricardo Porem, de Portugal / Augusto Sanz (Yamaha).