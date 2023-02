Con Messi, Argentina acaparó los The Best

Messi, el gran ganador de la noche parisina, obtuvo por segunda vez el premio The Best. La vez anterior se produjo en 2019. La estrella argentina se proclamó ganador en la terna que compartió con los franceses Karim Benzema (no asistió al igual que el resto de sus compañeros del Real Madrid) y Kylian Mbappé.

A su vez, Messi integró el equipo ideal de la FIFA. Con 16 apariciones, el exBarcelona superó al portugués Cristiano Ronaldo y se adueñó del récord.

“Pude conseguir mi sueño, de ganar el Mundial. Gracias a la gente de Argentina por ese mes que vivimos”, dijo Messi.

El primer ganador en la fiesta de la FIFA fue “Dibu” Martínez, quien compitió con el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois. De esta manera, el jugador de Arsenal se convirtió en el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año.

“Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país. Ganar un Mundial después de 36 años es hermoso. Jugar en la Selección era el sueño de mi vida”, expresó.

En tanto, Scaloni obtuvo su primer gran reconocimiento personal al vencer en la terna al italiano Carlo Ancelotti y al español Josep Guardiola. “Le agradezco a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos conseguido nada”, dijo Scaloni.

La fiesta argentina en París se completó con la mención a Mejor Hinchada. Carlos Pascual, popularmente conocido como “Tula”, subió para recibir el galardón con su famoso bombo en mano, el mismo que el expresidente Juan Domingo Perón le regaló en 1971.

En la séptima edición de los premios The Best FIFA, la inglesa Mary Earps ganó el galardón como Mejor Arquera. Por su parte, el futbolista polaco amputado Marcin Olesky obtuvo el premio Puskas por su gol ante Stal Rzeszow. La francesa Sonia Bompastor se consagró como Mejor Entrenadora, mientras que la española Alexis Putellas se erigió una vez más como la Mejor Jugadora. El premio Fair Play quedó en manos del georgiano Luka Lochoshvili, quien le salvó la vida a Georg Teigl en la liga austríaca.

La presente edición de The Best comenzó con un homenaje a la leyenda brasileña Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre de 2022. “Pelé es eterno y siempre estará con nosotros”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de presencia activa en la gala. El exdelantero brasileño Ronaldo, también participó del tributo a “O Rei”: “Cuando pienso en Pelé, veo un jugador muy diferente en su tiempo. Era muy inteligente”. Ambos entregaron a Marcia Cibele Aoki, última esposa de Pelé, un premio especial.