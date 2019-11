Con Nadal en duda y el N°1 en juego, el Masters ya conoce sus grupos

A las leyendas suiza y serbia les acompañarán el austriaco Dominic Thiem, finalista en Roland Garros, y el italiano Matteo Berrettini, una de las sorpresas del año, semifinalista del US Open.

En la otra llave Nadal reeditará su épica final ganada en Nueva York ante el ruso Daniil Medvedev y además se enfrentará a otros dos exponentes de la nueva generación, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, defensor del título.

Horas antes del sorteo, Nadal, anunció que viajaría a Londres para probarse pese a sufrir una "pequeña distensión" muscular en el abdomen.

"Hola a todos. Ayer tuve una resonancia en Mallorca y a pesar de tener una pequeña distensión en el recto abdominal derecho, viajaré a Londres", afirmó el tenista español en su cuenta oficial de Twitter.

"Jueves o viernes iniciaré la adaptación al servicio. La idea es poder jugar las Finales ATP en Londres. ¡Gracias por el apoyo!", concluyó Nadal, que el lunes arrebató el número uno del mundo a Novak Djokovic.

El de Manacor tuvo que retirarse el sábado pasado antes de jugar la semifinal del Masters 1000 de París por sus problemas abdominales.

The doubles draw for the 2019 #NittoATPFinals.Who’s reaching the semi-finals?