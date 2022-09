Con vencimientos por $126.000 M, Economía saldrá a ampliar el financiamiento neto

Todo indica que en la colocación de este miércoles la Secretaría de Finanzas tratará de sumar una cantidad importante de fondeo neto, tal como hizo

en la primera licitación del mes. En ese momento tenía que “rollear” unos $125.000 millones, pero colocó más de $320.000 millones valor nominal. En esa licitación, el Tesoro procuró estirar el horizonte de vencimientos ya entrando en 2023, un año electoral, con un mercado que aún no despejó sus dudas sobre el futuro.

En octubre el equipo económico tiene que pagar en pesos $307.600 millones, correspondientes a bonos. Por otro lado, vencen otros $280.131 millones de adelantos transitorios del Banco Central (AT), que el Ministerio de Economía no va a renovar si Massa cumple con su anuncio de que no sumará más ayudas de la entidad monetaria en lo que queda del año.

Con las colocaciones de septiembre el ministerio de Economía ya tendría gran parte

del fondeo necesario para devolverle la plata al BCRA. Luego queda el bimestre final que requerirá un gran esfuerzo. Hay que enfrentar pagos de bonos en noviembre por el equivalente a u$s5.550 millones y otros u$s866 millones de AT. En diciembre, hay otros u$s6.018 millones y u$s4.016 millones, respectivamente.

Así, es de esperar que el equipo económico trate de anticipar todo el fondeo posible para enfrentar sobre todo la presión de los AT. En el caso de los vencimientos de letras, no se descarta un nuevo canje.

Dudas del mercado

Las curvas de las emisiones que el Gobierno hizo este año marcan fuertes diferencias de tasas de interés entre el corto y el largo plazo en favor de este segundo. Lo que indica que la percepción de riesgo sube en la medida en que se aproxima 2024. En la primera vuelta del mes se colocaron letras con vencimiento a enero, febrero y junio. En el equipo económico están al tanto del ánimo de los inversores y por ello buscan elaborar ofertas atractivas.

Referentes de fondos de inversión entienden que ante un eventual cambio de signo político en 2024, Sergio Massa va a tratar de llevar los vencimientos de deuda hacia la próxima gestión. Pero además, suponen que un Gobierno de la actual oposición va a tratar de unificar el tipo de cambio y por ello, podría reperfilar. Es por ello que algunos operadores creen que sería una mala señal si en las próximas propuestas hay vencimientos más allá de diciembre de 2023

El razonamiento en el mercado es que cuando en el primer trimestre de este año ya se habían instalado los rumores de reperfilamiento, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, mandó una señal que activó la corrida: cuando iba logrando buenos resultados con las licitaciones de letras con vencimientos dentro del año, en abril trató de ofrecer Lecer (letras ajustables por inflación) sólo con vencimientos a 2024. Eso se decodificó como que el rumor de reperfilamiento era cierto. Ahora se piensa lo mismo.

Por el contrario, en el equipo económico actual consideran clave ir extendiendo de a poco los plazos para evitar que

se concentren en los meses previos a las elecciones, lo que llevaría más incertidumbre al mercado.