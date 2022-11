Concejala parafraseó a Videla y provocó un fuerte repudio

La concejala de Juntos por el Cambio en Berisso Mariana Astorga provocó un fuerte repudio local tras una frase desafortunada. Con la idea de reflotar un proyecto caído, la edil no tuvo mejor idea que asegurar que “el expediente no está ni vivo, ni muerto, está desaparecido”. Su comentario, que fue realizado en comisión, generó un claro rechazo por parte del oficialismo que llevó el tema a la sesión. Y pese a que pidió disculpas, no pudo calmar las críticas.