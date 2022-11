Confirmado: Lo Celso se pierde el Mundial

Pese a la intención del rosarino y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, la recuperación luego de la cirugía le demandará más tiempo (entre seis y ocho semanas) de lo que dura la competencia en suelo árabe.

Con la baja de Lo Celso, Scaloni pierde una pieza clave del mediocampo ya que desde el inicio del ciclo hace cuatro años formó el tridente con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

El jugador cuya ficha pertenece a Tottenham, que también presionó para que sea operado, disputó 35 partidos del ciclo Scaloni y es uno de los cuatro con más presencias junto a De Paul (42), Paredes (40) y Lautaro Martínez (38).

Socio

El rosarino, además de formar parte del grupo más cercano a Lionel Messi, fue uno de los principales socios futbolísticos del capitán del Seleccionado argentino.

Según las estadísticas, Messi es el jugador que más pases recibió de Lo Celso desde el inicio del ciclo Scaloni iniciado después del Mundial de Rusia 2018.

Lo Celso formó parte del plantel de Jorge Sampaoli que quedó eliminado en octavos de final contra el campeón, Francia, pero se despidió de la Copa del Mundo sin jugar un solo minuto.

Con apenas 26 años, Lo Celso seguramente tendrá una nueva oportunidad en el próximo Mundial 2026 pero la desilusión de quedar afuera de Qatar representante un duro golpe por la ilusión de integrar un equipo que llega con un invicto de 35 partidos y como campeón de América.

“Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud”, dijo, hace unos días, Scaloni sobre la situación de uno de sus jugadores favoritos.

Luego, el DT agregó que no iba a sumar jugadores que no estén al ciento por ciento pero remarcó que Lo Celso “no tiene un reemplazante futbolístico”.

Con la baja de Lo Celso, la lista premundialista se redujo a 27 nombres, por lo que Scaloni deberá desafectar a un jugador más. La decisión que debe tomar el entrenador es si lleva un defensor más o un delantero. Allí, aparecen tres nombres.

Número puesto

El primero es el de Paulo Dybala, quien hoy parece ser un número puesto a pesar de su lesión. Así, salvo un imponderable de último momento, la joya estará en el Mundial. Los otros dos lugares lo disputan Juan Foyth y Ángel Correa. Todo dependerá de si Scaloni termina llevando a nueve defensores -aún a pesar de la inactividad de Foyth tras su lesión- o un delantero más. Obviamente, si Dybala no llega, entonces tanto Foyth como Correa podrían meterse en la lista definitiva.

No obstante, Scaloni anunciará el próximo lunes la lista definitiva de 26 jugadores que debutarán el próximo 22 de noviembre contra Arabia Saudita por el grupo C del Mundial.