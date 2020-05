En este sentido, Massa instó a los diputados de todos los bloques a comenzar a enviar desde el lunes las preguntas dirigidas al funcionario nacional.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete de ministros debe asistir una vez por mes al Congreso a brindar su informe de gestión y responder a las preguntas de los legisladores.

La presencia de Cafiero en el Congreso había sido solicitada en reiteradas oportunidades por miembros de la oposición que reclamaron su asistencia para brindar explicaciones sobre las acciones del Gobierno en el marco de la pandemia y sus efectos sobre la economía; así como para que informe sobre las atribuciones del Decreto de Necesidad y Urgencia 457/20 que le otorga facultades para reasignar partidas presupuestarias.

Otro tema por el que el jefe de Gabinete fue muy cuestionado en los útimos días por parte de la oposición fue por el lanzamiento de la App CuidAr, para los trabajadores esenciales que comenzaran a trabajar durante la cuarentena, de la que criticaron la administración y el manejo de datos personales de la población por parte del Ejecutivo.

Fuentes legislativas de la oposición en Diputados informaron a Ámbito que esperarán a ver cómo se desarrolla la visita de Cafiero a la Cámara alta para comenzar a elaborar las preguntas.

A poco de comenzar la sesión de este jueves, fue el diputado del PRO, Fernando Iglesias, quien pidió la palabra para realizar una Cuestión de Privilegio contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haber hablado de una “oposición tuitera”. Entre sus reclamos, también solicitó la asistencia de Cafiero.

En tanto, su compañera de bancada, Silvia Lospenatto, también recordó que, aunque el jefe de Gabinete no asista por cuestiones extraordinarias, sí debe cumplir todos los meses con el envío de las respuestas a los legisladores de ambas Cámaras. "No se trata de un funcionario más sino que tiene responsabilidad para con el Congreso. Es muy importante que venga pero que además podamos hacerle todos los meses las preguntas por escrito aunque no pueda venir todos los meses", indicó.

Con la visita al Senado,inaugurará desde que asumió en diciembre de 2019, sus visitas al Congreso, que resta saber si será de manera presencial o por videoconferencia.

Según un informe realizado por la ONG Directorio Legislativo, entre 2016 y 2019, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, asistió al Congreso 20 veces, entre ambas cámaras, con una efectividad del 55%.

En tanto, mientras Aníbal Fernández - exjefe de Gabinete del kirchnerismo en 2015- asistió 0 veces; Jorge Capitanich, entre 2013 y 2015, lo hizo siete veces, con una efectividad del 77%.