Conmoción en el tenis mundial: a los 25 años se retiró la N°1

La aventura duró apenas un año antes de retomar el deporte que la consagró y que hoy abandona no por sentirse presionada, como les sucede a algunas de sus colegas, sino por un deseo de sentirse libre de ataduras. “Siento que físicamente di lo máximo y no podría dar más. Eso me basta”, explicó la oriunda de Ipswich, con 15 títulos en su carrera y cuyo caso registra antecedentes similares. Lo mismo sucedió en sus tiempos con el sueco Bjorn Borg, con la suiza Martina Hingis, con las belgas Kim Clijsters y Justine Henin y con la estadounidense Jennifer Capriati, que también pusieron punto final prematuramente a sus carreras, aunque luego volverían al ruedo.

Ganancias

Según consignó la revista Forbes a principios de año, Barty forma parte del top ten de las mejores pagadas del deporte femenino en la temporada pasada. La australiana figuró en el octavo puesto y ninguna tenista ganó más que ella en la cancha en 2021: reportó ganancias totales por u$s 6,9 millones, de los cuales u$s 3,9 millones fueron en los courts y u$s 3 millones fuera del circuito, todo en la temporada pasada. Incluso recientemente firmó un contrato de patrocinio con Marriott Bonvoy y se convirtió en un claro ejemplo de las disparidades salariales que aún existen en algunas áreas del deporte cuando ganó el Masters 1000 de Cincinnati, en agosto pasado, cuando se llevó 222.820 euros por la victoria, mientras que el campeón masculino del mismo torneo, Alexander Zverev, embolsó 571.680 euros.

Durante toda su carrera, en la que acumuló 305 victorias y 102 derrotas, la N°1 del mundo embolsó u$s 23.829.071 solo en premios por torneos jugados, con la última edición del Abierto de Australia, en enero pasado, como punto de inflexión: no solo se adjudicó un cheque por u$s 2.875.000 (récord para un Grand Slam) sino que además rompió el maleficio de 44 años sin que pudieran consagrarse tenistas australianas.