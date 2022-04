Consejo: carta a Massa para que frene cargos

Con esa definición el presidente del bloque K de Diputados abre otra puerta de discusión que demora aún mas la definición del nombramiento de los dos representantes del Congreso, uno por el Senado y el otro por la Cámara baja, que corresponden a Juntos por el Cambio pero que ahora entran en discusión. Esta nueva estrategia blinda a Massa también de la presión por abstenerse de avanzar con la definición de esos cargos, tal como se lo esta exigiendo la Corte.

Martínez había definido como de “gravedad institucional enorme” la decisión de la Corte Suprema de Justicia de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura y lamentó que el máximo tribunal no haya “atendido el pedido de solicitar más tiempo para tratar la reforma” aprobada por el Senado.

“La Justicia no tiene ninguna capacidad de legislar, está incurriendo en facultades legislativas y eso va en contra de la Constitución”, había dicho el jefe del bloque oficialista más temprano.

De alguna forma también adelantó por la tarde la estrategia que finalmente se consagró con la carta al anunciar que iniciaría consultas en Diputados con los diferentes bloques para tratar el proyecto sobre la Magistratura aprobado por el Senado.

“Hay hechos que se dan de bruces con cuestiones jurídicas muy básicas especialmente la vinculada a la asunción de funciones legislativas que están expresamente prohibidas para la Justicia”, afirmó Martínez.

“La Justicia no tiene ninguna capacidad de legislar, está incurriendo en facultades legislativas y eso va en contra de la Constitución”, dijo y agregó: “Me quedé con el sabor amargo de no conseguir un tiempo más razonable para tratar y conseguir una ley”, al recordar que “la Corte tardó 1577 días y a nosotros no nos dieron 30 días más para legislar, me parece un desatino”.

“Lamentablemente se viene configurando hace tiempo un escenario muy fuerte de aislamiento del Poder Judicial respecto del resto de los poderes. No es nuevo y se ha profundizado”, dijo.