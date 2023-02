Consejo: Corte toma jura el 28-F a senadores

La Corte Suprema de Justicia dispuso tomarle juramento a los senadores que integrarán el Consejo de la Magistratura por el estamento legislativo, y que no fueron impugnados, un pendiente que arrastra desde fines del año pasado, cuando quedó nuevamente en controversia la escisión del bloque del Frente de Todos y se propuso para ocupar la segunda minoría a Martín Doñate, de Unidad Ciudadana. A través de un correo electrónico y tras resolver que no le tomarían juramento al senador K, la Corte comunicó que el martes 28 a las 10 procederá al acto formal para que ingresen María Inés Pilatti de Vergara y Mariano Recalde (Frente de Todos) y el correntino Eduardo Vischi por la UCR. Quedará así integrado por 19 miembros dejando el interrogante de qué sucederá con el vigésimo plácet, cuando se resuelva el per saltum que presentó el PRO para que Luis Juez acceda al lugar que había arañado el kirchnerismo con la jugada de la partición. El verdadero desafío a partir del martes para el órgano de selección y remoción de jueces es comenzar a rosquear el quórum para sacar del parate en el que está inmerso el Consejo prácticamente desde hace un año.