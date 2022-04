Consejo: se impuso la candidata de Macri (se evanecen los K)

La candidata de Mauricio Macri para el Consejo de la Magistratura por el estamento de los abogados, la ex N°2 de AFIP Jimena de la Torre, se impuso ampliamente en los comicios llevados a cabo ayer en todo el país. Apalancada en el aparato de la UCR y con participación activa de Daniel “Tano” Angelici -que dio el presente en el Teatro General San Martín, una de las sedes de votación- y del candidato al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra, la ex mano derecha de Leandro Cuccioli logró sacar ventaja en territorio porteño y alcanzó buen grado de acompañamiento en los colegios de abogados del interior del país, donde el número fue más parejo con la lista que encabezaba la decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez. La concurrencia a las urnas por parte de los abogados no despertó mucho entusiasmo: apenas inferior al 10% del padrón entre los matriculados habilitados acudió a votar por quien completará el estamento en el formato de 20 miembros que ordenó la Corte Suprema, luego de declarar inconstitucional la actual integración de 13 miembros. Ambas accederán a las dos sillas en juego y su mandato será, en principio, hasta noviembre, cuando todo el Consejo deba volver a cambiar a sus integrantes.