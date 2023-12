Corach llamó a privatizar “todo lo que se pueda”

En declaraciones a C5N, relativizó las diferencias en la llegada al poder entre el presidente electo y Carlos Menem, al afirmar que “una larga carrera política y la experiencia, si bien son valores importantes, no implica que quien tenga una irrupción política veloz no pueda llegar a cumplir un papel importante a favor del país”.

Para el ex funcionario “hoy vemos un escenario político muy distinto al que me tocó protagonizar, hoy dominan la escena personas que tienen una carrera muy corta o no la tienen, cosa que no es ni bueno ni malo, son etapas distintas”.