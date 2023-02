Córdoba: la experiencia de la Caja

La capacidad para procesar mayor número de gestiones en menor tiempo -afirman- va de la mano de una paulatina reducción de personal. En 2017 la Caja contaba con 301 empleados y en 2022, por bajas por retiros y renuncias que no se sustituyeron con nuevas altas, tenía 253 empleados (reducción del 16% en la plantilla).

“El aumento en la cantidad de nuevos beneficios, con una estructura administrativa más pequeña, se dio junto con una mejora en la calidad de los servicios. La experiencia es consistente con la idea de que el Estado no necesita un ajuste sino un ordenamiento”, aseguró el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.

El “ordenamiento” está ligado a convertir las gestiones en no presenciales, lo que -resaltan- no sólo torna más eficientes los procesos sino que además beneficia al ciudadano, que no está obligado a trasladarse a una oficina pública.