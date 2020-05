Ciudad: casos de coronavirus en barrios vulnerables suman 249

Sobre este punto, el Gobierno de la Ciudad lleva a cabo un plan para los barrios populares que tiene cinco líneas de acción: diagnóstico precoz y distanciamiento oportuno de las personas con Covid-19; seguimiento de contactos estrechos; distanciamiento de adultos mayores y personas con enfermedades acompañantes; adaptación en los circuitos de CESAC y traslados a las Unidades Febriles, y brindar bioseguridad a organizaciones barriales y red de cuidado comunitario.

Quirós sostuvo que la estrategia es “sostener siempre la menor cantidad de contagios posible”, pero aclaró que “por supuesto que entendemos las múltiples dimensiones del ser humano, y una esencial es la dimensión económica”, así como también las dimensiones que hacen “a la salud mental, la salud social y la vincularidad”.

En ese sentido, dijo: “Semana a semana, en base a los datos que todos podemos ver, vamos viendo la evolución de la curva. Si la curva siguiera en un nivel de casos por día relativamente contenido y que no aumenta, vamos a estar dispuestos a analizar alternativas. Si en los próximos días eso no ocurre, no vamos a estar dispuestos a dar ese debate”.

Pero aclaró que “no hay forma de estimar un contagio controlado porque los instrumentos no son de precisión”.

Hasta este martes se registraron en la ciudad 1.365 casos de Covid-19 y de ese total “545 ya han sido dados de alta institucionalmente”, precisó Quirós.

A su vez, señaló que hubo “84 fallecidos” y que “la tasa de letalidad de las personas que residen en la Ciudad y se han enfermado es al día de hoy 6,15%”.

Con respecto a los no residentes, Quirós indicó que se diagnosticaron “401 casos, de los cuales hemos dado 121 altas institucionales, han fallecido 16, y de ese subgrupo la tasa de letalidad ha sido de 3,99%”.