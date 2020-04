Claves para evitar el contagio del coronavirus

El Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud respondieron las siguientes preguntas para aclarar dudas frente a la difusión de rumores para prevenir el virus:

La vacuna contra la gripe, ¿es útil contra el coronavirus?

No, la vacuna antigripal solo previene la influenza. Hasta el momento no se elaboróuna vacuna contra el coronavirus. De todos modos, es necesario que los grupos de riesgo ante la gripe (adultos mayores, personas con problemas respiratorios, personal de salud) se apliquen la vacuna contra la influenza como todos los años.

¿Una mascota puede contagiar el Covid-19?

A pesar de que hubo un caso de un perro infectado en Hong Kong, por ahora no hay pruebas de que una mascota pueda transmitir coronavirus. Tampoco hay pruebas de que puedan enfermarse de un ser humano. Igualmente, siguen las investigaciones y el conocimiento sobre esta nueva enfermedad.

¿Beber alcohol sirve para prevenir el virus?

Beber alcohol no protege a los humanos del coronavirus y podría ser peligroso ya que el consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.

¿Bañarse en agua caliente previene la infección ?

Bañarse en agua caliente no brinda ninguna protección ante el coronavirus. La temperatura del agua de la bañera o la ducha puede variar, sin embargo la temperatura corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. Hay que tener en cuenta que si el agua está muy caliente uno puede quemarse. Lo mejor que se puede hacer para protegerse es lavarse las manos con frecuencia para eliminar los virus que pueda haber en su superficie y no contagiarnos al tocarnos los ojos, la boca y la nariz.

¿Se puede matar el coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?

No. El virus que ya ha entrado en el organismo no se puede matar rociando el cuerpo con alcohol o cloro. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

¿Qué porcentaje de lavandina y agua debo usar para desinfectar mi casa?

Después de limpiar pisos y superficies con agua y detergente, se recomienda desinfectar con lavandina. Se debe colocar 10 ml de lavandina (2 cucharadas soperas) por cada litro de agua o 100ml de lavandina por cada 10 litros de agua (un pocillo de café en un balde con agua aproximadamente). Debe ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro).De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. Debe prepararse el mismo día que se va a usar si no pierde poder desinfectante.

Por otro lado, el Ministerio de Salud difundió las siguientes recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos: