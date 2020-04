Italia supera los 140.000 casos de coronavirus tras nuevo repunte

Los datos de las personas hospitalizadas y en terapia intensiva siguen disminuyendo. Según Borrelli, actualmente hay 28.399 hospitalizados -86 menos que el día anterior-, de los cuales 3.605 se encuentran en cuidados intensivos, 88 menos que el miércoles.

En cuanto a las regiones, Lombardía se mantiene a la cabeza con 54.802 casos (1.388 más) y 10.022 fallecidos (300 más), mientras que 31.748 personas se han recuperado.

La provincia más afectada sigue siendo Milán, epicentro del brote en Italia, donde los casos son ya 12.479, 440 más que ayer.

Poco antes de la conferencia de prensa diaria, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi di Maio, alertó que la pandemia de coronavirus pone en peligro el futuro de Europa.

"Europa debe dar una respuesta inequívoca, fuerte y adecuada a esta pandemia de coronavirus o su futuro peligrará", manifestó en un momento en que el Gobierno se encuentra inmerso en conversaciones con los ministros europeos para sacar adelante los llamados "coronabonos" y hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis.

En relación con la postura alemana, que no apoya la emisión de los "coronabonos", el ministro djo que "no se trata de estar decepcionado o no con el Gobierno alemán sino de entender que todos estamos remando en la misma dirección".