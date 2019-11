Corrigen el cuadro tarifario del gas: los cambios tendrán mínimo impacto en las facturas

A través de las Resoluciones 701/2019 y 703/2019 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, se actualizaron por tipo de cambio los nuevos cuadros tarifarios para ambas compañías vigentes a partir de noviembre de 2019. La medida corrigió los valores correspondientes al período abril 2018-octubre 2019.

“Las resoluciones disponen un ajuste en la metodología del cálculo en las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que redunda en una mínima baja de las tarifas”, remarcaron a Ámbito desde Metrogas.

Las DDA son un concepto que se adiciona o resta al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), para que el traslado a precios del efecto devaluatorio (pass-through) coincida con exactitud en la incidencia del precio del gas comprado.

El Gobierno estableció que ya no se reconocerían DDA generadas por tipo de cambio, para evitar mayores impactos en las facturas, por lo que las distribuidoras cancelarán sus obligaciones al tipo de cambio establecido por Enargas. “Desde abril de este año en las DDA no se reconoció el tipo de cambio más que el dispuesto por el Enargas, las empresas están totalmente reguladas, no hay especulación”, aclararon las fuentes consultadas.

Esta corrección estableció una baja del costo variable, que es el consumo, y una suba del costo fijo. “La baja en el variable hace que se reduzcan mínimamente las tarifas”, afirmaron.

Baja promedio del cargo variable para los clientes de MetroGAS:

2,15% para las categorías R1 y R21

1,84% para las categorías R2,2 y R2,3

1,46% para las categorías R3,1 y R3,2

1,05% para las categorías R3,3 y R3,4

Suba promedio del cargo fijo para los clientes de MetroGAS:

2,72% para todas las categorías.

“La combinación entre ambos cargos implica una disminución del monto final de la factura con tendencia a la baja, según las categorías y consumo”, explicaron desde Metrogas.

Expertos en energía estimaron que las diferencias provocarán una baja de entre 0,6% y 1,5% promedio en las facturas residenciales de la ciudad de Buenos Aires y de entre 0,5% y 1,3% para las boletas provinciales.