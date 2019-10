Corta vida para DNU que redujo indemnizaciones por riesgos de trabajo: cautelar lo suspende

Un paso más adelante fue la resolución de Segura -firmada el lunes- respecto a la demanda que inició “Tití” Fernández contra TyC Sports y Fox Sports por los problemas de salud coronarios y de estrés postraumático que padeció luego del fallecimiento de su hija e la cobertura del Mundial Brasil 2014. Precisamente dentro de esa demanda, el magistrado incluyó un pasaje lapidario: “¿Puede un DNU establecer una norma menos beneficiosa para lxs trabajadorxs? ¿Puede un DNU determinar su aplicación retroactiva? Voy a responder ambos interrogantes en forma negativa animado por el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de derecho civil Parte General, si hubiera tenido la suerte de estudiar”. “El Estado mediante este DNU ha conseguido transferirles las cargas de su fallida política económica a los más necesitados”, señaló Segura, que calificó al decreto de “insólito” y “regresivo”. El Decreto 669/19 quedó así declarado inconstitucional como precedente en un caso individual y suspendidos su alcances a nivel general, a través de la medida cautelar.

La UART salió a cruzar los argumentos judiciales y ratificó que el DNU “busca proteger los derechos de los trabajadores” a partir del diagnóstico de que la “astronómica suba de la tasa activa generó indemnizaciones desproporcionadas con relación al salario, desfinanciando un sistema que debe velar por la seguridad y salud ocupacional de 10 millones de trabajadores”. Calificaron de “tasa desaforada y exógena al mercado” la fijada hasta ahora por el Banco Nación y reemplazada por el DNU por la RIPTE. Defendieron su constitucionalidad referenciando un fallo de la Corte Suprema que había cuestionado la aplicación automática de tasas (en uno de los casos en los que envió señales contra la Justicia del Trabajo) y destacando que “debe primar la razonabilidad y un equilibrio entre los intereses del trabajador y el empleador”. También adujeron que el control de legalidad del DNU corresponde a la Comisión Bicameral; que no afecta las “prestaciones” de los trabajadores (y por ende, no afecta la progresividad del sistema); y que los “intereses” no pueden considerarse derecho adquirido por lo que pueden regularse con disposiciones de menor rango normativo a las leyes. “En un momento de tanta volatilidad como el actual, en que es vox populi los valores impensados que han alcanzado algunas variables, la corrección de una de ellas, como sucede en este caso, debería generar tranquilidad y no zozobra”, indicaron a través de un comunicado.