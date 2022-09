Corte avala quita de ítem aula en Mendoza

A través de dos fallos, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó que los delegados gremiales que no están dando clases, así como los docentes que acataron los paros no podrán acceder al cobro del denominado “ítem aula”, un plus creado durante la gestión de Alfredo Cornejo para impulsar a los maestros a asistir a los colegios.