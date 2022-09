Corte dicta cautelar contra Misiones por adelanto de II.BB.

La demanda de la cementera pretendía la declaración de inconstitucionalidad del decreto provincial 2913/07 y de la resolución general 56/2007 dictada por la Dirección General de Rentas de la provincia. La firma apuntó que, a partir de la normativa impugnada, la demandada establece un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos conforme al cual, según explica, la Provincia de Misiones no permite el ingreso de aquellas mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, si previamente no se acredita el pago del anticipo impositivo. Loma Negra ejemplificó que cada camión que ingresa a la provincia es detenido hasta la exhibición del comprobante de pago del tributo y que, de no ocurrir, se les impide el acceso a la provincia, pudiendo, incluso, secuestrarla. Según su opinión, esto derivaría en una barrera para la libre circulación de mercadería, algo que vulneraría la Constitución porque el comercio interjurisdiccional es regulado por el Congreso Nacional y no por una provincia en particular. En esa demanda, la empresa destacó que “el pago a cuenta establecido actúa como un derecho de paso y la provincia constituye una aduana interior por medio de la cual se condiciona el ingreso o egreso de los bienes al cumplimiento del Régimen y al pago del gravamen allí establecido, todo lo cual se encuentra expresamente vedado por la Constitución Nacional en sus arts. 9, 10, 11, 75 incisos 1° y 10 y 126”. La Procuración General con la firma de Laura Monti consideró el asunto de competencia originaria de la Corte y además apoyó la concesión de una medida cautelar en cuanto no era suficiente la afirmación de exclusión que comprendía a la cementera.