Corte: las provincias, a salvo en la cautelar

La Corte buscó dar impresión de fallo “salomónico” pero Gobierno y provincias PJ se quejaron por el resultado a favor de Rodríguez Larreta, que no fue tan beneficioso. Paradoja: gobernadores con masa de fondos a salvo; Nación deberá afrontar (a futuro, no retroactivo) un aumento del 0,63% para llegar al 2,95% que fijaron los jueces; Provincias podrían coparticipar, incluso, más impuestos con baja de II.BB. porteños. Los detalles de la decisión unánime en el último acuerdo del año que no declaró inconstitucional la poda de fondos por Policía. P. 11