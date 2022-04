Crece el interés de los argentinos por viajar a Chile en la pospandemia

Las principales medidas anunciadas fueron: no hay restricción de viajes; todos los viajeros no residentes en Chile, independientemente de sus vacunas, deben poseer un Seguro Médico con una cobertura de u$s30.000 como mínimo en gastos covid-19; la homologación de vacunas es voluntaria para viajeros no residentes, pero quienes no lo hagan, no accederán al Pase de Movilidad, que se exige en distintas instancias del Plan Paso a Paso; la prueba PCR no será obligatoria, sólo a modo de recomendación (sin embargo, los viajeros podrán ser testeados aleatoriamente a su llegada a Chile); declaración Jurada obligatoria.

La flexibilización de los requisitos impulsó, en las últimas semanas, la demanda de pasajes y paquetes de argentinos a Chile. “Celebramos con entusiasmo la noticia de la flexibilización de las restricciones para ingresar a Chile. Los argentinos se están reencontrando con su pasión por viajar y poder visitar los destinos chilenos de manera más simple seguramente incentivará a muchos a viajar a nuestro país limítrofe”, sostuvo Paula Cristi, gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay, quien agregó: “De hecho, en la última semana hubo un aumento del 26% del interés de los argentinos en comparación con la semana anterior”. Resulta interesante que recientemente el interés de los viajeros chilenos por visitar Argentina también tuvo un alza, en este caso del 19%, según las estadísticas de la compañía.

“Estamos muy contentos con el reciente anuncio, lo que permitirá continuar impulsando la recuperación de los viajes internacionales y recibir turistas con ganas de recorrer los maravillosos lugares que Chile tiene para recorrer”, agregó al respecto Dirk Zandee, country manager de Grupo Despegar Andino.

Precios

Desde la plataforma destacaron, en ese marco, algunas opciones para viajar desde Argentina hacia Chile. Por caso, un paquete a Santiago de Chile por cuatro noches sale $60.000 por persona. Incluye vuelo directo y alojamiento con piscina al aire libre y desayuno incluido.

En tanto, un hotel en Viña del Mar por cinco noches para dos personas, sale $34.000, con desayuno incluido. Y un hotel por cuatro noches para dos personas en Punta Arenas, cuesta $64.000 con desayuno buffet incluido.