Crece en la UE el ruido interno por la relación con Pekín

“No solo tenemos una posición común, sino que cuando compartimos un mercado común, no podemos tener posiciones diferentes respecto al mayor socio comercial de la UE...”, declaró Annalena Baerbock en una rueda de prensa en Tianjin (este de China), donde llegó en su primer viaje a China.

Macron afirmó el miércoles que ser “aliado” de Estados Unidos no supone ser su “vasallo”, después de las distancias que tomó respecto a la postura de Washington en las tensiones entre China y Taiwán. Sin embargo, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, quien visita Washington, contraatacó. “Miran con miopía a China para poder vender más productos de la Unión Europea allí a un costo geopolítico enorme, haciéndonos más dependientes de China y no menos...”, dijo.

“No se puede proteger a Ucrania hoy y mañana diciendo que Taiwán no es asunto suyo”, dijo en el grupo de expertos del Atlantic Council, parafraseando a Macron sin nombrarlo.

“Ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos”, había dicho el francés en Países Bajos.

Este ya había subrayado, tras visitar China la semana pasada, que la Unión Europea no debería alinearse con Estados Unidos ni con China sobre la cuestión de Taiwán.