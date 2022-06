Crece tensión entre Chubut y Mar del Plata por pesca

“El langostino y los recursos del mar son de todos los argentinos. El trabajo que generan no puede quedar solo en manos de una jurisdicción específica”, expresó en las últimas horas el jefe comunal de la ciudad bonaerense, Guillermo Montenegro. Y añadió: “Y es aún más grave si eso se obtiene mediante métodos mafiosos como apedreadas a camiones o impidiendo la libre circulación, como ocurrió en las últimas horas en las rutas del sur de nuestro país (…) voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para defender sus intereses y los puestos laborales de nuestra ciudad”.

No se trató de un golpe al aire. Montenegro le apuntó directamente a Arcioni, quien la semana pasada había dejado en claro que no estaba de acuerdo con la decisión del CFP. Según el gobernador “en Mar del Plata se trabaja en negro, no pagan nada y así no se puede competir. Vamos a plantearle al gobierno nacional tener igualdad de condiciones de competencia. Vienen a buscar nuestro recurso y se lo llevan. No lo vamos a permitir”.

“Manifestamos nuestro profundo rechazo a las manifestaciones públicas del gobernador de Chubut, agraviando, infunda e innecesariamente, a toda la industria pesquera de la ciudad de Mar del Plata. Las mismas han contribuido a alterar la paz social, afectando la normal convivencia en el desarrollo de la zafra de langostino en aguas nacionales”, firmaron en un comunicado conjunto las cámaras pesqueras marplatenses.

Se trata de una puja en la que los mandatarios se ven presionados por las diferentes cámaras locales que hacen fuerza para no quedar mal paradas. Tal es el interés común que la problemática logró que el provincialismo se una con el principal referente del radicalismo local, el presidente del comité provincial e intendente de Rawson, Damián Biss, para elevar un mensaje en conjunto en defensa de los puestos de trabajo de la Provincia.

“Nuestra provincia es rica en recursos naturales y la pesca aportó el 28% de las exportaciones del país de 2021. Estamos trabajando por una estrategia que proteja los intereses de Chubut para que el procesamiento de los langostinos continúe realizándose en nuestros puertos”, añadió Arcioni. Y cerró: “La centralización productiva nos resta oportunidades de desarrollo sostenible y condiciona nuestro crecimiento”.

Desde Chubut ya dejaron en clara que, si no consiguen el visto bueno de CFP, buscarán ver la forma de generar las condiciones necesarias para que los barcos marplatenses se queden y procesen los langostinos en la Provincia. La denuncia de parte de los sureños tiene que ver con que, según aseguran, Mar del Plata corre con ventaja por los costos locales y también porque, como manifestó Arcioni, no cumplen con las normas y cuentan con gran cantidad de trabajadores en negro.