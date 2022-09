Crecen las exportaciones de carne, pero preocupa caída de la demanda china

De esta manera, los indicadores para la carne vacuna parecen ser más que positivos en un contexto en el que el precio promedio en el mercado interno no ha mostrado una aceleración respecto a la inflación general en alimentos en los últimos tres meses y en el que el Gobierno resolvió, apenas semanas atrás, ampliar el cupo de exportación en un 15%.

Según explican desde el Rosgan, el mercado ganadero de referencia de Rosario, con una faena anual proyectada en 13,5 millones de cabezas y sosteniendo el actual peso medio obtenido por res, la producción de carne vacuna podría estar aportando este año más de 3.100 mil toneladas, equivalente res con hueso, volumen ya muy próximo al récord alcanzado en 2020, pero con una menor extracción.

“Por tanto, desde el punto de vista de la oferta, de sostenerse esta ampliación de cupo hasta fin de año, la exportación podría estar absorbiendo cerca de 950.000 toneladas anuales, es decir 30% de la producción total, un porcentaje muy superior al límite 24% esbozado por el Gobierno como objetivo de ordenamiento del mercado, y el cual ha demostrado no alterar per se el nivel de abastecimiento local”, explican desde el equipo técnico del Rosgan.

De ahora en más, aparecen algunos nubarrones en el horizonte o factores a tener en cuenta. “En momentos en los que, se suponía, serían los meses de mayor registro de compras chinas, sorpresivamente comienzan a llegar señales poco alentadoras. Una situación local que hasta el momento parecía no afectar significativamente al mercado de carne vacuna, ha comenzado a golpear con una importante baja de valores y desaceleración de importaciones. Los datos provenientes del SENASA sobre certificaciones de embarques, muestran para agosto una ligera caída en el volumen certificado con destino a China, aunque por el momento compensado en el volumen general a todo destino. No obstante, si bien es prematuro anticipar un desenlace, resulta claro cuán escaso el poder de compensación que pueden eventualmente ejercer otros destinos ante una posible caída de China, no solo por el peso que representa este mercado -cerca del 80% de nuestros embarques totales- sino también por la debilidad que también muestran las principales economías. Será entonces septiembre un mes clave para determinar si esta ‘ampliación’ de cupos no ha llegado a destiempo, en momentos en lo que el mundo pareciera estar ingresando a una fase de mayor cautela y austeridad”, explican desde el Rosgan.

Como suele ocurrir con el gigante asiático que venía realizando compras bastante por arriba de lo habitual, todo tiende a suponer que esta maniobra buscaría pisar los precios de la carne vacuna que en la pospandemia continúan mostrando valores sostenidos.