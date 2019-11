Credence confirma un nuevo show en el Luna

La banda estadounidense Creedence Clearwater Revisited anunció que su último show en la Argentina será el 17 de marzo en el Estadio Luna Park, en el marco de la gira Final Revival Tour, con Doctor Pheabes como grupo invitado. La banda repasará temas clásicos del grupo inspirador, Credence Clearwater Revival, como “Proud Mary”, “Have you ever seen the rain”, “Down on the corner”, “Fortunate’s son” y Suzie Q”, entre otros.